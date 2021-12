حريق يحاصر 150 شخصا فوق مبنى "التجارة العالمي" في هونغ كونغ (فيديو)

أعلنت الشرطة أن هناك نحو 150 شخصا محاصرين على سطح مبنى مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ بعد نشوب حريق في المبنى الواقع في حي ”كوزواي باي“ التجاري المزدحم، وفق ما أوردتة وكالة ”رويترز“، اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة إن ”رجال الإطفاء كانوا يكافحون ألسنة اللهب بمضختي ماء واستخدموا سلالم وأجهزة تنفس في محاولة لإنقاذ المحاصرين“.

About 350 people were trapped atop the rooftop of Hong Kong’s World Trade Centre after a fire broke out.

8 people felt unwell and were sent to the hospital https://t.co/DsPUXc4iHp pic.twitter.com/sQ8H5U47A4

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 15, 2021