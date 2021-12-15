حريق يحاصر 150 شخصا فوق مبنى "التجارة العالمي" في هونغ كونغ (فيديو)

أعلنت الشرطة أن هناك نحو 150 شخصا محاصرين على سطح مبنى مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ بعد نشوب حريق في المبنى الواقع في حي ”كوزواي باي“ التجاري المزدحم، وفق ما أوردتة وكالة ”رويترز“، اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة إن ”رجال الإطفاء كانوا يكافحون ألسنة اللهب بمضختي ماء واستخدموا سلالم وأجهزة تنفس في محاولة لإنقاذ المحاصرين“.

About 350 people were trapped atop the rooftop of Hong Kong’s World Trade Centre after a fire broke out. 8 people felt unwell and were sent to the hospital https://t.co/DsPUXc4iHp pic.twitter.com/sQ8H5U47A4 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 15, 2021

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون ”آر.تي.إتش.كيه“ عن الشرطة قولها إن ”نحو مئة شخص فروا من مطعم في الطابق الـ39 عندما اندلع الحريق وملأ الدخان صالة الطعام“.

وتابعت الشرطة أن ”8 أشخاص نقِلوا إلى مستشفى“.

وخارج المبنى ساد المنطقة الهدوء بعد أن طوقتها الشرطة.

People being treated after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Centre Video: Danny Lee pic.twitter.com/flk15RHCuT — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

ووفقا لبيانات الشرطة، اندلع الحريق في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى.

ونقلت ”RTHK“ عن امرأة تعمل في المبنى أنها وزملاءها أبلغوا أصلا بأنه ليس هناك حاجة لمغادرة المبنى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهِر رجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق بغية إنقاذ العالقين على سقف المركز، وعمود دخان يتصاعد من المبنى.

ويشمل هذا المبنى مركز تسوق به متاجر ومطاعم، وتقع في الأعلى مكاتب.. الجزء السفلي من المبنى مغطى بسقالات من الخيزران بسبب أعمال الإصلاح.

ويجري التحقيق في سبب الحريق.