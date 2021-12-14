ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 62

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضى 62 شخصًا على الأقل جراء انفجار صهريج للوقود في وقت مبكر، الثلاثاء، في مدينة كاب هايتيان في هايتي، وفق حصيلة جديدة للكارثة التي أوقعت أيضًا 48 جريحًا، كثر منهم في حال حرجة.

ووقعت الكارثة في كاب هايتيان التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد المتضررة بشدة جراء أزمتين أمنية واقتصادية، ناهيك عن الكوارث الطبيعية.

وقال مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور إن عمليات الإنقاذ التي لا تزال جارية أتاحت إلى الآن إحصاء 62 ضحية.

وكان قد أفاد بأن سائق الصهريج حاول تجنّب الاصطدام مع عربة ”توك توك“ مما أفقده السيطرة على شاحنته التي انقلبت.

وعلى الأثر هرع سكان نحو الشاحنة للاستفادة من الوقود المنسكب، على الرغم من تحذيرات السائق إلا أن الانفجار وقع وأدى إلى مصرع كثيرين منهم.

وتعاني البلاد من نقص حادٍ في الوقود.

وقال ألمونور إنه ”من المستحيل التعرّف“ على الجثث من شدة الحروق.

وعلى ”تويتر“ أعلن رئيس الوزراء أرييل أنري الحداد الوطني لمدة 3 أيام ”على ضحايا هذه المأساة التي تغرق هايتي بأسرها في الحداد“، وأشار إلى أنه بصدد تفقد مكان الانفجار ”برفقة أعضاء في الحكومة، وعدد كبير من الأطباء والمسعفين“.

وأشار ألمونور إلى أن النيران تمددت إلى نحو 40 منزلًا في محيط موقع الحادث بعد الانفجار، ما يثير الخشية من حصيلة أكبر بكثير.

وتابع: ”لسنا قادرين بعد على إعطاء تفاصيل حول عدد الضحايا داخل المنازل“.

انفجار مروع لصهريج غاز بمدينة كاب هايتيان في هاييتي يوقع أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى#إرم_نيوز #Haití pic.twitter.com/GrJ62uZEMN — إرم نيوز (@EremNews) December 14, 2021

في الأثناء تسعى الأجهزة الطبية إلى احتواء تدفق المصابين الذين يتطلب وضعهم رعاية طارئة.

وقالت ممرضة في مستشفى جوستينيان في تصريح لوكالة فرانس برس: ”ليس لدينا الوسائل لرعاية العدد الكبير من المصابين بحروق خطرة“.

وتم نقل عدد كبير من المصابين إلى هذا المستشفى، وقالت الممرضة: ”أخشى ألا نتمكن من إنقاذ الجميع“.

وقال الطبيب كاليل توران إن شخصين كانا قد نقلا إلى المنشأة الطبية توفيا، وإن 40 شخصًا جروحهم خطرة.

وأوضح أن الحروق تغطي أكثر من 60 % من أجساد المصابين.

وأعلن رئيس الوزراء فتح مستشفيات ميدانية ”من أجل تقديم الرعاية اللازمة لضحايا هذا الانفجار الرهيب“.

وهايتي دولة فقيرة تقع في منطقة الكاريبي، وتعاني من نقص حاد في الوقود بسبب سيطرة العصابات على جزء من طرق الإمدادات.

وخلال الأشهر الأخيرة، عززت العصابات سطوتها، وسيطرت على طرق مؤدية إلى المصافي النفطية الثلاث في البلاد.

واستولت على أكثر من 10 شاحنات لنقل المحروقات، وطلبت فديات باهظة مقابل الإفراج عن السائقين.

ويثير ذلك استياء شديدًا في صفوف السكان، وقد شهدت هايتي، الإثنين، تظاهرات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، قلّصت شبكات الاتصالات ووسائل الإعلام بشكل كبير أنشطتها في أنحاء البلاد بسبب الشح في المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات التي تغذي الهوائيات بالكهرباء.

وتعوق هذه الأزمة أيضًا عمل المنشآت الطبية القليلة في البلاد.

إلى ذلك غرقت هايتي في أزمة سياسية جديدة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في تموز/يوليو.

ولا تزال الشكوك تحوم حول الجهة التي تقف خلف هذه العملية التي عمقت أزمة كبيرة أساسًا في البلاد التي يتفشى فيها انعدام الأمن.

وأوقف ما لا يقل عن 4 من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في هايتي، واعتُقل أكثر من 40 شخصًا في إطار التحقيق.