اليمن.. 5 قتلى و124 مصابا خلال احتفالات بفوز منتخب الناشئين

قالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، إن ”خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 124 شخصا نتيجة أعيرة نارية طائشة في عدد من المحافظات عقب احتفالات لم يسبق لها مثيل بفوز منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا لكرة القدم“.

ووفقا لـ ”رويترز“ فقد أعلنت ”الوزارة غير المعترف بها دوليا“ في بيان نشره موقع ”26 سبتمبر“ التابع للحوثيين، جاء فيه: ”شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات مساء أمس الإثنين، احتفالات جماهيرية غير مسبوقة بتتويج منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا“.

وأضافت: ”شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية ما تسبب بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع (الطائش) الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي“.

وينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن، وتشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعدادها 30 مليونا.

وتصدرت صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي المحافظات اليمنية في أعداد المصابين بسبب السلاح المنفلت في أيادي العصابات المدعومة من الانقلاب الحوثي.

وفي مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، أصيب أربعة مدنيين بجروح، نتيجة إطلاق الرصاص احتفاء بفوز المنتخب اليمني.

وقال مصدر طبي في مستشفى الثورة بتعز، ”إن قسم الطوارئ استقبل مساء الإثنين، أربعة مدنيين مصابين بطلقات نارية نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي خلال الاحتفال بفوز منتخب الناشئين“.

وبين القتلى طفلة في الرابعة من عمرها، وسُمع إطلاق النار لساعات، بينما كانت عائلات تجوب الشوارع في سياراتها، ويُطلق آخرون الألعاب النارية في مشهد تكرر في مناطق يمنية أخرى.

وعقب الفوز باللقب، عمت مظاهر الفرح شوارع المدن اليمنية كافة، حيث خرج الملايين محتفلين بهذا الإنجاز التاريخي، مرددين الأغاني والأهازيج الوطنية، ومطلقين الألعاب النارية، وأبواق السيارات بالشوارع، والزغاريد في المنازل والتلويح بالعلم الوطني. وأطلقت الجماهير الألعاب والأعيرة النارية ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

وجاء تتويج المنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي حامل اللقب 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، مساء الإثنين.

وتعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل العربية والإقليمية والدولية وفي ثالث مشاركة لمنتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا لهذه الفئة.