50 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج غاز في هاييتي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل 50 شخصا على الأقل جرّاء انفجار صهريج غاز، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بمدينة كاب هايتيان في هاييتي، وأصيب عدد كبير من الجرحى أيضا، وفق حصيلة أولية أعلنها مسؤول محلي.

وقال مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان، باتريك ألمونور: ”لاحظت في المكان بين 50 و54 شخصا أحرقوا أحياء.. من المستحيل التعرف عليهم“.

وأضاف أن النار أتت أيضا على ”نحو عشرين“ منزلا واقعا في محيط موقع الحادث بعد الانفجار، ما يثير الخشية من حصيلة أكبر بكثير.

وتابع القول: ”لسنا قادرين بعد على إعطاء تفاصيل حول عدد الضحايا داخل المنازل“.

انفجار مروع لصهريج غاز بمدينة كاب هايتيان في هاييتي يوقع أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى#إرم_نيوز #Haití pic.twitter.com/GrJ62uZEMN — إرم نيوز (@EremNews) December 14, 2021

وتواجه هذه الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الكاريبي نقصا حادا في الوقود بسبب سيطرة العصابات على جزء من طرق الإمدادات.

ويثير ذلك استياء شديدا في صفوف السكان، إذ شهدت هاييتي الإثنين، تظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبات مستشفى جستنيان، الذي استقبل عددا كبيرا من الجرحى، مكتظا بسبب تدفق الجرحى، بينهم كثر في حال حرجة.

وقالت ممرضة في المستشفى: ”ليست لدينا الوسائل للتكفل بهذا العدد الكبير من الأشخاص المصابين بحروق خطرة“، مضيفة ”أخشى ألا نتمكن من إنقاذهم جميعا“.

وتقع ميناء كاب هايتيان على الساحل الشمالي لهاييتي، وهي ثاني مدن البلاد.

وتم تداول مقطع فيديو لحظة الانفجار على ”تويتر“.