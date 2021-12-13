إصابة 4 يمنيين خلال الاحتفالات بإحراز بطولة غرب آسيا للناشئين‎‎

أصيب 4 يمنيين، مساء يوم الاثنين، بجروح مختلفة جراء تعرضهم لعيارات نارية أطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الاحتفالات الشعبية التي أقيمت بمناسبة فوز المنتخب الوطني للناشئين ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، على حساب منتخب السعودية مستضيف البطولة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ”أطباء بلا حدود“ بعدن لـ“إرم نيوز“ إن المستشفى استقبل مساء الاثنين 4 إصابات لـ3 مدنيين يمنيين وطفلة بالغة من العمر 5 سنوات، أصيبوا بالرصاص الذي أطلقه المحتفلون في مديريات عدن المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الطفلة خطيرة، بعد إصابتها بالرأس، وأن المستشفى رفض استقبالها بسبب عدم قبوله الأشخاص المصابين بطلقات نارية في الرأس، وطلبوا من أسرة الطفلة نقلها إلى مستشفى آخر بشكل عاجل.

وشهدت معظم المحافظات اليمنية، بينها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، احتفالات شعبية كبيرة بمناسبة إحراز المنتخب اليمني لفئة الناشئين بطولة غرب آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 5 – 4، إثر تعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منتخب، عند انتهاء الوقت الأصلي والإضافي.

وأطلق المحتفلون النيران في السماء من أسلحتهم الآلية، إلى جانب الألعاب النارية التي استمرت لساعات، ابتهاجًا بتحقيق بلادهم لأول بطولة قارية.

وتوج المنتخب اليمني بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين بكرة القدم 2021 بعد فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح.

واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق، بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب اليمن إلى نهائي البطولة عقب تغلبه على نظيره السوري بنتيجة 2-1، فيما بلغ المنتخب السعودي المباراة النهائية بعد الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي.

وفي إطار متصل، تقام في دولة قطر حاليا بطولة كأس العرب، حيث شهدت ملاعب الدولة الخليجية زخما عربيا لافتا من قبل جماهير المنتخبات المشاركة، فيما تأهل للدور قبل النهائي كل من منتخب قطر المضيف، ومنتخبات مصر وتونس والجزائر.