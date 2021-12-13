مصر.. تسمم 30 تلميذا بسبب الوجبة المدرسية

أصيب 30 تلميذا في مدرسة ابتدائية مصرية بالإعياء اليوم الإثنين عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية التي تخصصها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس.

وأكد مجدي الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، في تصريح لـ“إرم نيوز“، تعرض التلاميذ للإعياء عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية، لكنه لم يجزم بأنها حالات تسمم أو غيره، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حتى تنتهي التحقيقات.

يأتي ذلك رغم نفي وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي صحة الأنباء المتواترة بشأن إصابة التلاميذ بالتسمم في بعض المحافظات منذ انطلاق العام الدراسي في مصر أكتوبر الماضي، بسبب وجبة التغذية المدرسية، متهما عناصر في ”جماعة الإخوان الإرهابية“ بالوقوف وراء ما أسماه ”الشائعات“.

وأكد الوزير خلال تصريحات تليفزيونية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ”جودة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب“، قائلا إن ”الوجبة المدرسية سابقا، كانت موحدة على مستوى الجمهورية، بينما حاليًا تكون الوجبات المدرسية بناء على الاحتياجات الصحية لكل محافظة، كما أن هناك عمليات منظمة تتم في هذا الصدد“.

وكشفت التحريات أن التلاميذ شعروا بالإعياء إثر تناولهم عصيرا وبسكويتا.

واستقبل مستشفى مبارك المركزي في منشأة القناطر في الجيزة الطلاب المصابين، وجرى خروج بعضهم عقب استقرار حالتهم، وحرر محضر رسمي وتولت النيابة العامة في مصر التحقيقات.

يذكر أنه منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستئناف وجبة التغذية المدرسية تعرض تلاميذ أكثر من محافظة مصرية لحالات اشتباه تسمم نتيجة تناول الوجبة.

كانت كفر الشيخ أولى المحافظات التي تشهدت حالات إعياء، بعدما تعرض عشرات التلاميذ لاشتباه تسمم، ما أدى إلى اتخاذ قرار فوري بوقف توزيع الوجبة على التلاميذ وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

ولحقت بها محافظات أسيوط وقنا وبني سويف وسوهاج والفيوم على التوالي بتكرار عمليات الاشتباه في تسمم التلاميذ، في حين لم تعلن المديريات التعليمية نتيجة التحقيقات التي أعلنت عن فتحها عقب كل واقعة.

في غضون ذلك، تواصل النيابة العامة في مصر، تحقيقاتها مع عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في محافظات عدة، لسماع أقوالهم في وقائع الاشتباه في التسمم التي تشهدها بعض المدارس.