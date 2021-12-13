اصطدام سفينتي شحن في "البلطيق" وعمليات الإنقاذ جارية‭ ‬

أعلن مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك، اليوم الاثنين، إن سفينتي شحن اصطدمتا في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية، إثر انقلاب السفينة الدنماركية التي كان على متنها شخصان لم يعرف مصيرهما بعد“.

وأضاف المركز أن ”السفينة البريطانية لا تزال تعمل وطاقمها بخير، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية عن متحدث باسم خفر السواحل السويدي، قوله، إن ”إحدى السفينتين طولها 90 مترا والأخرى يبلغ طولها 55 مترا.

من جهتها، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية ”إس.في.تي، عن مدير الاتصالات في الإدارة البحرية السويدية، جوناس فرانزين ”اصطدمت سفينتا الشحن في بحر البلطيق بين يستاد وبورنهولم. ووفقا للإدارة البحرية السويدية، فإن إحداهما انقلبت، وتجري الآن عمليات الإنقاذ“.

وقال فرانزين ”إحدى السفينتين مقلوبة.. لا نعرف بالضبط كيف حدث ذلك، قوارب النجاة في الموقع.. لكن لم يتم العثور على أي شخص حتى الآن.. الجو مظلم وبارد جدا في الماء“.

وبحسب الموقع، فإن ”السفينة المنقلبة مسجلة في الدنمارك، والثانية في المملكة المتحدة، ومن غير الواضح عدد الأشخاص الموجودين على متنهما“.

وأضاف فرانزين ”شارك في البحث نحو 10 قوارب من السويد والدنمارك، كما تقوم بضع طائرات هليكوبتر بتمشيط المنطقة“.

ووقع الحادث في المياه الإقليمية للسويد، وتساعد الدنمارك السلطات السويدية في عملية الإنقاذ.