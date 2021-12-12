إيطاليا.. أربعة قتلى وخمسة مفقودين بعد انهيار مبنى في صقلية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، ولا يزال خمسة في عداد المفقودين، بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق، إثر انفجار في مدينة رافانوسا في صقلية في إيطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وعُثر على امرأتين على قيد الحياة تحت الأنقاض، فيما لا تزال فرق الإتقاذ تبحث عن المفقودين، مستخدمة كلابًا للبحث.

وأشار الدفاع المدني المحلي، عبر موقع ”تويتر“ إلى أن حصيلة القتلى، وصلت إلى أربع.

وأظهرت صور بثّتها القنوات التلفزيونية، كومة ضخمة من الأنقاض وعوارض خشبية على الأرض، ومبان مجاورة متفحمة ومتضررة.

وقالت السلطات، إن انفجار الغاز، قد يكون سببًا بالكارثة مساء السبت، وإنها فتحت تحقيقًا.

وقال رئيس فرق الاطفاء في أغريجينتي، جوزيبي ميريندينو، عبر قناة ”راي نيوز 24“ إن ”الغاز قد يكون تراكم في حفرة. وقد يكون هذا الجيب من الغاز، انفجر بسبب صاعق عرضي، مثل سيارة، أو مصعد، أو آلة كهربائية“.

بعد وقت قصير من الانفجار، ناشد رئيس بلدية رافانوسا، كارميلو دانجيلو، على فيسبوك: ”أي شخص لديه مجرفة أو جرّافة“ المساعدة، مضيفًا أن الذي حصل ”كارثة“.

واشار رئيس البلدية، إلى أن نحو 50 شخصًا أصبحوا بلا مأوى لأن مباني مجاورة تضررت في الانفجار أيضا.

وكانت صحيفة ”لا سيشيليا“ قد تحدثت عن 12 إصابة، من بينها امرأة حامل كان من المفترض أن تضع طفلها في الأسابيع المقبلة، وسط إشاعات غير مؤكدة، عن وفاة شخص.

وقالت الصحيفة: ”هذه هي النتيجة المأساوية للانفجار، الذي قطع صمت رافانوزا يوم أمس السبت، حوالي الساعة 2:30 مساءً.

وذكرت الصحيفة، أنه قد يكون السبب هو تسرب الغاز، الذي أدى بعد ذلك إلى الانفجار في شارع ضيق متفرع من الشارع الرئيسي للمدينة في طريق تريلوسا، حيث انهار مبنى واندلع حريق على الفور، وبدأت صفارات إنذار السيارات تدوي“.

وبحسب الإعلام الإيطالي، تبدو منطقة الانفجار، حيث توجه العشرات من الأشخاص، للاطمئنان على أقاربهم الذين يعيشون في المباني المجاورة، وكأنها ساحة معركة.

وقالت صحيفة ”لاسيشيليا“ إنه بسبب قوة الانفجار، كانت قطع الأثاث وأبواب المنازل، مرمية على بعد عشرات الأمتار من موقعه.