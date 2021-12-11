البحث عن مفقودين إثر انهيار مبنى بعد انفجار عنيف في صقلية

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية(انسا) أن مبنى من أربعة طوابق انهار فى بلدة رافانوسا فى صقلية عقب انفجار أنبوب غاز ويقوم رجال الانقاذ بالبحث عن 12 مفقودا من بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت انسا إن النيران اشتعلت في المبنى بعد أن انفجر أنبوب غاز طبيعي في البلدة التي يقطنها 11 ألف نسمة بالقرب من أجريجينتو ، المدينة الواقعة في جنوب غرب صقلية والتي تشتهر بمعابدها اليونانية.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران أثناء قيامهم بالحفر وسط الأنقاض بحثاً عن المفقودين.

والمعلومات التي لا زالت غير مؤكدة تتحدث عن 12 شخصا مفقودا بينهم ثلاثة أطفال وزوجان شابان.

لكن الحصيلة لم تحدد بعد بشكل رسمي إذ تبدو منطقة الانفجار مكتظة، حيث ذهب العشرات من الأشخاص غير القادرين على تتبع الأقارب الذين يعيشون في المباني المجاورة، وكأنها ساحة معركة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وانتشر الدخان في مساحة واسعة بسبب الانفجار كما نقل شهود عيان مشاهد ذعر لأناس يحاولون العبور وسط الغبار والأنقاض وقطع الهياكل والأثاث والأبواب على بعد عشرات الأمتار من موقع الانفجار.

ووصل رجال الإطفاء وعربات الإسعاف، بينما انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة حيث توافد المئات الذين كانوا يصرخون: ”كارثة“.

وهرع خفر السواحل المساعد والصليب الأحمر إلى مكان الانفجار للإغاثة، بحسب ماأعلن رئيس بلدية ليكاتا، بينو جالانتي.

وأطلق رئيس بلدية رافانوسا، كارميلو دانجيلو، نداءً بفيديو على فيسبوك: «حدثت كارثة كل من لديه صهاريج ووسائل ميكانيكية، نرجو أن يساعدنا. كل من عنده جرافات ليأتي للمساعدة ».

وبالفعل أتى كثيرون لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ من بقوا تحت الأنقاض.

وطالبت رئيس إدارة الحماية المدنية الإقليمية، سالفو كوتشينا فرق الإنقاذ بالحماية المدنية وفرقة الإطفاء والمنظمات التطوعية بالمشاركة في البحث عن المفقودين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحريق الذي اندلع بعد الانفجار لم يخمد بعد.

من جهته قال المدعي العام في أجريجينتو ”صباح الغد، عندما يتدخل فريق خاص من رجال الإطفاء من باليرمو ، سيتدخل مكتب المدعي العام أيضًا. في الوقت الحالي لدينا أخبار عن أشخاص مفقودين ، علينا أن ننتظر ونفهم ما الذي حدث“.