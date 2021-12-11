مقتل مسلح خلال مواجهة مع الشرطة في لندن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قُتل مسلح بطلق ناري في مواجهة مع الشرطة في العاصمة لندن، يوم السبت، في حادث غير إرهابي، وفق ما ذكرت شرطة العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة إنها أُبلغت قرابة الساعة 15,00 (بالتوقيت المحلي وغرينتش) أن رجلاً يحمل مسدساً شوهد وهو يدخل أحد المصارف ومكاتب المراهنة في شارع غرب لندن، قبل أن يستقل سيارة مغادرا المكان.

وأضافت الشرطة أنه ”في الساعة 15,19 أوقفت عناصر مسلحة سيارة عند تقاطع شارعي كينسينغتون وبالاس غيت“، قرب قصر كنسينغتون، حيثُ يقيم الأمير وليام وعائلته.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنه ”اُطلقت عيارات نارية وأصيب رجل بجروح“، فيما أُعلنت وفاة الرجل بعيد الساعة 16,00 رغم تدخل رجال الإنقاذ على الفور.

وأوضحت الشرطة أن الحادث ”لا يحمل صفة الإرهاب“، وتم إبلاغ قسم المعايير المهنية في شرطة لندن بالحادثة، كما أشارت الشرطة، مساء يوم السبت، إلى أن هوية الضحية لم تحدد بعد.