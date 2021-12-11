إعصار يحاصر داراً للمسنين بولاية أمريكية ويخلف ضحيتين

قالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول محلي إن عشرات الأشخاص حوصروا يوم الجمعة في دار لرعاية المسنين في شمال شرق ولاية أركنسو الأمريكية، بعد تعرضها لإعصار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة.

وذكرت قناة (كيه.إيه.آي. تي) التابعة لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة.

ونقلت عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة كما حوصر ما لا يقل عن 20 في دار رعاية المسنين.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار ليل الجمعة في مناطق في عدة ولايات من بينها أركنسو وتينيسي وميزوري وإلينوي.