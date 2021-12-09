انفجار في مصفاة للغاز جنوب إيران

وقع انفجار في أحد خطوط أنابيب مكثفات الغاز في مصفاة باريسان بمدينة مهر التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمصفاة غاز بارسيان، علمدار بابائي، قوله إن ”الانفجار وقع في أحد خطوط أنابيب مكثفات الغاز البالغ قطره 10 بوصات في مصفاة بارسيان بمنطقة خوزي التابعة لمدينة مهر“.

وأشار إلى أن سبب الانفجار جاء نتيجة اصطدام حفارة ميكانيكية بخط أنابيب مكثفات الغاز، مبينًا أن الانفجار لم يتسبب بإصابة أي من العاملين في مصفاة بارسيان.

وأكد المسؤول الإيراني أن ”عناصر منظمة الإغاثة والعمليات تتواجد بمكان الحادث، وقامت بقطع خط النقل من الأصل“.

وأشارت الوكالة الإيرانية الحكومية إلى أن الخط الذي تعرض للانفجار يتوّلى مهمة نقل مكثفات الغاز من مصفاة باريسان إلى مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، والمُطلة على الخليج العربي.



وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، نقلت وكالة أنباء ”شانا“ التابعة لوزارة النفط الإيرانية، أن منتجات مشروع مصفاة بارسيان، تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من مليار دولار.

وتعد مصفاة بارسيان ثاني أكبر منتج للغاز في إيران بعد مصفاة بارس الجنوبي، وتأسست في عهد الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، بمدينة مهر، الواقعة على بعد 330 كم جنوب شيراز عاصمة محافظة فارس.

وبدأت مصفاة بارسيان العمل، في الـ16 من شهر أيلول/سبتمبر للعام 2003، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 21 مليون متر مكعب من الغاز، و12 ألف برميل من مكثفات الغاز، ولديها الآن طاقة إنتاجية يومية ”اسمية“ تبلغ 80.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتقدم مصفاة بارسيان أيضًا 1.3 مليون طن من الإيثان إلى خط الإيثان الوطني لاستهلاك وحدات الأوليفين في صناعة البتروكيماويات وتصدير مليون طن من البروبان والبيوتان ومليون طن من المكثفات، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

ويوم الإثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غرب العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى الانفجار وقع في أنبوب للغاز.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي، إن الحريق سببه تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة، مبينًا أن ”الحادث وقع في منطقة صحراوية، وأنه لم تقع إصابات“.