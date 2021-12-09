الكويت.. حريق هائل في مصنع بلاستيك (فيديو)

توجهت فرق الإطفاء في الكويت، اليوم الخميس، إلى منطقة أمغرة بمحافظة الجهراء، في محاولة منها لإخماد حريق هائل، اندلع داخل أحد مصانع البلاستيك في المنطقة المشهورة بكثرة المصانع فيها.

وقالت قوة الإطفاء العام في الكويت، إن 5 فرق إطفاء تتعامل حاليًا، مع حريق المصنع في منطقة أمغرة القطعة 3.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها الحسابات الإخبارية المحلية، الحريق الضخم الذي أصاب المصنع وأعمدة الدخان الكثيفة المنبعثة منه، فيما تواصِل فرق الإطفاء جهودها لإخماد الحريق، وتجنب امتداده إلى بقية المصانع في المنطقة.

وقال العميد عمر المرشود، مدير إطفاء محافظة الجهراء، لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن 4 مراكز إطفاء تتعامل حاليًا، مع حريق مصنع بلاستيك في أمغرة، دون وقوع إصابات“.

وأشار العميد المرشود، إلى ”أنه تم عزل الجزء المحترق، تفاديًا لامتداد النيران إلى المناطق الصناعية المجاورة“، مناشدًا أصحاب المصانع، التقيد باشتراطات الأمن والسلامة.

وتضم منطقة أمغرة، عددًا كبيرًا من المصانع والمخازن، كما تضم حراجات لبيع السيارات والمزايدة عليها.

وسبق أن شهدت منطقة أمغرة، حرائق، ومنها حريق اندلع في أيلول/ سبتمبر الماضي، في مخازن تحتوي أخشاب وأجهزة كهربائية ومواد متنوعة، استدعى إخمادها تكاتف 80 رجل إطفاء، للسيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة تقارب الـ2500 متر مربع، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

ويسجل البلد الخليجي بين الحين والآخر، حرائق في مناطق مختلفة، بعضها تقتصر أضراره على الماديات، وبعضها الآخر حصد أرواح بشرية، وكان أكثرها مأساة حريق منزل المواطن سلطان نهار العتيبي، في آذار/ مارس 2020، والذي تسبب بوفاة ثمانية من أبنائه، تراوحت أعمارهم بين 14 عامًا، و8 أشهر.

وقبل أسابيع قليلة، لقيت امرأة مسنة وابنتها وحفيدتها، وجميعهم من فئة ”البدون“ مصرعهم، عقب اندلاع حريق هائل داخل منزلهم الشعبي، الواقع في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء.

وفي أيار/ مايو الماضي، اندلع حريق محدود في حقل برقان الكبير، ثاني أكبر حقل نفط على مستوى العالم، ويقع جنوب مدينة الكويت، تسبب بإصابة عاملين من عمال أحد مقاولي شركة نفط الكويت.