20 قتيلا جراء غرق حافلة في كينيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الكينية اليوم السبت، غرق 20 شخصًا على الأقل جراء سقوط حافلة من جسر في نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات.

وقال قائد الشرطة في منطقة موينغي الشرقية جوزيف ياكان، إن ”عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ولكن تم حتى الآن إخراج 20 جثة“.

وذكر أنه تم إنقاذ حوالى 10 أشخاص، لكن لم يتضح عدد الذين كانوا على متن الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الذي ارتفع منسوب مياهه جراء الفيضانات والذي يقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت الحافلة تقل أعضاء جوقة كنسية وقرويين لحضور حفل زفاف.

وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة فوق الجسر، لكن التيار جرف الحافلة.

ويوم الأربعاء الماضي، لقي 29 شخصًا حتفهم، غالبيتهم من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا، إثر غرق مركب مكتظ كان يقل أكثر من 42 راكبًا في ولاية كانو شمال شرق نيجيريا، حسبما أعلن متحدث باسم جهاز إنقاذ آنذاك.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبدالله، قوله: ”انتشلنا 29 جثة، وأنقذنا سبعة ركاب، ويستمر البحث عن الجثث المتبقية“.

وقال عبد الله، إن المركب كان ”مخصصًا لنقل 12 بالغًا، لكن الربّان حمّله بهذه الأعداد من الأطفال“.

وكان الأطفال وهم من قرية بادو في ولاية كانو، في طريقهم إلى بلدة باغواي على الضفة المقابلة من النهر، للمشاركة في مراسم دينية.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية كانو، إن من تم إنقاذهم حتى الآن، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية، ولم يتضح بعد سبب انقلاب المركب.

والشهر الماضي، قضت 7 فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و12 عامًا في غرق مركب في ولاية جيغاوا المجاورة.

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، لقي 13 شخصًا حتفهم في ولاية سوكوتو، عندما غرق مركب كان يقل مشاركين في حفل زفاف.

وتكثر حوادث غرق المراكب في الممرات المائية في نيجيريا، لأسباب منها الاكتظاظ فوق طاقتها، ورداءة الطقس، وانعدام الصيانة.

وخلال موسم الأمطار، تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا، حيث غالبًا ما تكون القوارب محملة بشكل زائد ومتهالكة.