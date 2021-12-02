طوق أمني حول مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد رصد مسلح خارج المبنى‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فرض طوق أمني حول مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، بعد رصد وجود رجل مسلّح أمام بوابة المبنى الخارجية، على ما أفاد مسؤولون في المنظمة الدولية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس إنّ ”مقرّ الأمم المتحدة أُغلق وثمة تحرّك للشرطة“، في حين قال مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ ”رجلاً مسلحاً ببندقية يهدّد بقتل نفسه“ أمام أحد مداخل المبنى.

وأغلقت الجادة المحاذية لمقر الأمم المتحدة أمام حركة المرور.

وفي الصور التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، كان الرجل الذي تسبب بإغلاق المبنى يقف أمام البوابة، وعلى مسافة قريبة عناصر من الشرطة خلف شاحنة.

ولم يتسبب إغلاق المقر في حدوث أي اضطرابات للنشاطات داخل المبنى، حيث واصل مجلس الأمن اجتماعا خصص للعراق.