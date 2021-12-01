غالبيتهم من الأطفال.. 29 قتيلا إثر غرق مركب في نيجيريا

لقي 29 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا، إثر غرق مركب مكتظ كان يقل أكثر من 42 راكبًا في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، في ولاية كانو شمال شرق نيجيريا، حسبما أعلن متحدث باسم جهاز إنقاذ.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبدالله، اليوم الأربعاء، قوله: ”انتشلنا 29 جثة.. وأنقذنا سبعة ركاب، ويستمر البحث عن الجثث المتبقية“.

وقال عبد الله، إن المركب كان ”مخصصًا لنقل 12 بالغًا، لكن الربّان حمّله بهذا، الأعداد من الأطفال“.

وكان الأطفال وهم قرية بادو بولاية كانو، في طريقهم إلى بلدة باغواي على الضفة المقابلة من النهر، للمشاركة في مراسم دينية.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية كانو، إن من تم إنقاذهم حتى الآن، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية، ولم يتضح بعد سبب انقلاب المركب.

وتكثر حوادث غرق المراكب في الممرات المائية بنيجيريا، لأسباب منها الاكتظاظ فوق طاقتها، ورداءة الطقس، وانعدام الصيانة.

والشهر الماضي، قضت سبع فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و12 عامًا في غرق مركب في ولاية جيغاوا المجاورة.

في حزيران/ يونيو، لقي 13 شخصًا حتفهم في ولاية سوكوتو، عندما غرق مركب كان يقل مشاركين في حفل زفاف.

وفي مايو/ آيار الماضي، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في ولاية كيبي، في حادث مماثل.

وقالت السلطات المحلية، إن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، في حادث غرق مركب على متنه 160 راكبًا شمال غربي نيجيريا، على نهر النيجر.

وكان المركب قد انطلق من بلدة محلة لوكون مينا بولاية النيجر (وسط) متوجهًا إلى مدينة وارا بولاية كيبي، عندما تصدع هيكله وغرق، وفق وكالة فرانس برس.

وحظرت سلطات النقل المائي، الملاحة ليلًا في المنطقة، لكن دون التشدد في تطبيق الإجراءات.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الإداري لمقاطعة نغاسكي بولاية كيبي، عبد الله بوهاري وارا، قوله: ”نتحدث عن نحو 140 راكبًا ما زالوا في عداد المفقودين“،

وأوضح المسؤول الإداري، أن المركب كان ينبغي ألا يقل أكثر من 80 شخصًا.

وقال، إن المركب كان يحمل أيضًا، أكياس رمل مستخرجة من منجم ذهب قريب.

يشار إلى أنه خلال موسم الأمطار، تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا، حيث غالبًا ما تكون القوارب محملة بشكل زائد ومتهالكة.