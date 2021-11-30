3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة أمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص، وإصابة حوالي 6 آخرين في إطلاق نار في ثانوية أكسفورد العامة في ولاية ميشيغان، وأنه تم اعتقال المشتبه به، بحسب ”فرانس برس“.

وفي وقت سابق ذكرت قناة تلفزيون محلية نقلًا عن قائد الشرطة في مقاطعة أوكلاند، أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في أكسفورد بولاية ميشيغان الأمريكية.

وقالت القناة التابعة لـ“فوكس“، إن السلطات أغلقت المدرسة لوجود حالة طوارئ فيها، مضيفة أن مشتبهًا به أُودع الحجز كما عُثر على مسدس، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وسُجلت حادثة مشابهة، في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث أصيب 5 فتية في إطلاق نار وقع قرب مدرسة ثانوية في ولاية كولورادو الأمريكية، وفق ما أعلنته الشرطة آنذاك.

وقالت شرطة مدينة أورورا في ولاية كولورادو، إن عناصرها توجهوا إثر تلقيهم بلاغات إلى متنزه قرب مدرسة ”سنترال هاي سكول“ الثانوية حيث وجدوا 5 جرحى بالرصاص تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا.

وأضافت الشرطة عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أن ”المشتبه به مجهول الهوية وغادر المكان“، مشيرة إلى أنه ”تم نقل ما مجموعه 5 أشخاص إلى المستشفى“.

وأوضحت أن ”الواقعة لم تحصل داخل المدرسة بل إلى الشمال منها في متنزه نوم بارك“.

وبعد عام اقتصر فيه التدريس بغالبيته على التعلم عن بعد، عاودت المدارس الأمريكية التعليم الحضوري مما زاد المخاوف من وقوع عمليات إطلاق نار داخل المؤسسات التربوية، وقد سجلت حوادث عدة محدودة النطاق في الأسابيع الأخيرة.

ووفق بيانات جمعتها صحيفة ”واشنطن بوست“ تعرض أكثر من 256 ألف طالب لعنف مسلح في المدارس الأمريكية منذ قُتل 13 شخصًا في مجزرة في مدرسة كولومباين الثانوية في كولورادو في العام 1999.

ويشمل ذلك العدد أولئك الذين حوصروا بأعمال العنف من شهود أو أشخاص أجبروا على إخلاء مؤسسات تربوية بسبب عمليات إطلاق نار.

وفي العام 2018، سُجّلت 29 عملية إطلاق نار في المدارس، فيما سجّلت 23 عملية من هذا النوع في العام 2019.

وعملية إطلاق النار التي أوقعت داخل مدرسة أكبر عدد من القتلى في السنوات الأخيرة تعود إلى 2018 حين قُتل 17 شخصًا برصاص طالب سابق أطلق النار في ثانوية في باركلاند في فلوريدا.

وأقرَّ رجل من ولاية فلوريدا بأنه مذنب بقتل 17 شخصًا في حادث إطلاق النار الجماعي في حرم مدرسة باركلاند بولاية فلوريدا.