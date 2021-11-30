الجزائر.. السيطرة على حريق في مصفاة سكيكدة

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الثلاثاء إن النشاط لم يتأثر بعد ما تمت السيطرة على حريق اندلع في وحدة تهذيب متوقفة لإجراء أعمال صيانة بها في مصفاة سكيكدة.

وأضاف الوزير في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحادث أسفر عن إصابة تسعة عمال، وأن ”الحادث لم يكن له أي تأثير على المصفاة التي واصلت نشاطها“.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك، إنه تمت السيطرة على حريق اندلع في وحدة تهذيب متوقفة لإجراء أعمال صيانة بها في مصفاة سكيكدة. وأضافت الشركة في بيان أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة عمال.

وحسب صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، فقد قالت شركة سوناطراك إن حادثا وقع، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10:00 صباحا، على مستوى مصفاة سكيكدة وبالتحديد في وحدة Reforming رقم I.

وأضافت الشركة في بيانها أن هذه الوحدة كانت في حالة توقف من أجل إنجاز أعمال صيانة.

ووقع الحريق عند فتح لجام مبادل، حيث شبت شعلة نارية تمت السيطرة عليها فورا من قبل أعوان التدخل التابعين للمصفاة.

وكانت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية قد أعلنت قبل نحو عامين عن إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود إلى مصفاة سكيكدة، بعد الانتهاء من صيانة أنبوب OK1 بالوادي الذي تعرض لحادث أدى إلى تسريب للنفط.

وقلصت الجزائر إنتاجها من النفط التزاما باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ وشركائها، فيما يعرف باتفاق مجموعة دول أوبك بلس، ويستمر سريان هذا الاتفاق حتى أبريل/نيسان 2022.

وقبل بدء الاتفاق في مايو/أيار 2020، كان إنتاج الجزائر من النفط يتراوح ما بين مليون و100 ألف برميل ومليون و200 ألف برميل يوميا.

وكانت الجزائر قد أعلنت وقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة حتى ”الثلث الأول“ من عام 2021.

ووقع حادث مماثل في المحطة نفسها قبل أعوام؛ ما تسبب بإيقاف عمل المحطة ثم أعلن أنه تم الانتهاء من صيانة المقطع المتضرر وإعادة تشغيل محطات الضخ الأربع.

وتقع مصفاة سكيكدة، في شمال الجزائر على شاطئ البحر الأبيض المتوسط قرب ميناء سكيكدة. وقد أنشئت المصفاة في العام 1979، وهي تابعة لشركة سوناطراك وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 300 ألف برميل في اليوم، أي حوالي 16.5 مليون طن سنويا؛ ما يجعلها أكبر مصفاة تكرير نفط في الجزائر.