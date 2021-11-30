4 قتلى بينهم طفلان في حريق مبنى مهجور ببرشلونة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قضى أربعة أشخاص، بينهم رضيع وطفل عمره 3 سنوات، في حريق اندلع في مبنى مهجور كان يضم مصرفا وبات يحتله أشخاص بطريقة غير قانونية، في وسط برشلونة اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن عناصر إطفاء إسبانيون.

والضحايا هم ”بالغان ورضيع وطفل عمره ثلاث سنوات“ بحسب ما أكد مسؤول عملية الإطفاء أنخيل لوبيث، مضيفا أن الفرق تمكنت من إخماد النيران.

وتابع لوبيث ”تمكن عناصر الإطفاء من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا داخل المبنى الذي يحتله مشردون وأخمدوا النيران“.

والمكان الذي اندلع فيه الحريق قرابة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ) ”كان يضم في السابق وكالة مصرفية“ في ساحة تتوان، وفق المسؤول الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الضحايا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، اندلع حريق في مبنى مهجور على مشارف برشلونة في إسبانيا، كان يقطنه بين 100 و200 مهاجر.

وأسفر الحريق آنذاك عن ثلاث وفيات، وجُرح 17 آخرون جراء الحريق. وذكرت تقارير، في ذلك الوقت، أن المهاجرين الذين كانوا يسكنون المبنى عانوا من ظروف صعبة للغاية.

وبعد أيام على اندلاع الحريق، أعلنت السلطات المختصة في إسبانيا العثور على جثة رابعة وجدت بين الأنقاض.

واحتل مهاجرون أفارقة يعملون كباعة متجولين أو يجمعون الخردة المعدنية، المبنى، وفقًا لسكان في الحي.

وبحسب السلطات، فإنه تم التعرف على حوالي 60 ناجيا، لكن كثيرين فروا خوفاً من الاعتقال.

وتعاني إسبانيا من استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، وغالبيتهم ينتمون لأصول أفريقية.

يذكر أن السلطات الإسبانية أجلت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي نحو 500 شخص على الأقل من منازلهم، وتعطلت حركة المرور مع اندلاع حريق غابات هائل في جنوب غرب البلاد.

ونشب الحريق في سلسلة جبال بمدينة ملقة، وتوسعت رقعته، ما أدى إلى عمليات إجلاء بالقرب من منتجع استيبونا.

ومع اتساع نطاق الحريق، أخلت السلطات منطقة سكنية بأكملها. وقالت السلطات إن نحو 250 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، بمساعدة 29 طائرة.

كما أدى الدخان المتصاعد من الحريق إلى إغلاق حوالي 14 كيلومترا على طريق ”إيه بي-7″، وهو طريق سريع رئيسي، قبل أن تستأنف حركة المرور بحلول منتصف اليوم الخميس.