تركيا.. رياح عاتية تقتل 4 وتصيب 19 في إسطنبول

لقي 4 أشخاص بينهم أجنبي، حتفهم، وأصيب 19 بجراح يوم الإثنين، عندما ضربت رياح عاتية مدينة إسطنبول التركية والمناطق المحيطة بها، وفق ما أفاد مكتب حاكمها.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن ”إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة اليوم الإثنين، وسط توقعات بأحول جوية سيئة في المناطق القريبة مثل مدينة إزمير الساحلية في غرب البلاد“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وحذرت المديرية من احتمال استمرار الرياح القوية، يوم الثلاثاء.

وأضاف مكتب حاكم إسطنبول في البيان، أنه ”بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لقي أربعة أشخاص حتفهم، أحدهم أجنبي وثلاثة مواطنين أتراك، وأُصيب 19 تركيا بجراح بينهم ثلاثة حالتهم حرجة“.

وتسببت الرياح في انهيار أجزاء من بعض المباني، وأخذ المشاة يهرولون للنجاة بأنفسهم من القطع المتطايرة.

وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن تعطيلات في جدول رحلاتها، كما أُغلق مضيق البوسفور أمام حركة السفن في الاتجاهين.

وفي وقت سابق، قال خفر السواحل التركي إنه تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب الرياح القوية.

وللسبب نفسه، لم تتمكن 6 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في إسطنبول، وتم إرسالها إلى أنقرة وإزمير.

وفي آب/ أغسطس الماضي، لقي 70 شخصا حتفهم في تركيا، بسبب السيول التي اجتاحت بلدات في أقاليم مطلة على البحر الأسود بالبلاد.

وجلبت السيول الفوضى في تلك المناطق، إذ جرفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع، ودمرت مباني وجسورا وأغلقت طرقا، وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

ولقي 60 شخصا حتفهم نتيجة السيول في إقليم كاستامونو، فيما لقي تسعة أشخاص آخرين حتفهم في سينوب، وسقط قتيل في بارتين.