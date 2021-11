مسافر يحاول التسلل إلى أمريكا بطريقة "غريبة" ‎(فيديو)

اكتشفت السلطات الأمريكية في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، مسافرا يحاول التسلل للولايات المتحدة والاختباء في معدات طائرة قادمة من غواتيمالا.

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية عن مسؤولين في دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في المطار، أنه تم إلقاء القبض على الشاب الذي يبلغ من العمر نحو 26 عاما وهو يحاول التهرب من عمليات البحث والكشف في مقصورة معدات الهبوط للطائرة.

وقال جريج تشين، مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد، إنه تم العثور على الشاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية ”أمريكان إيرلاينز“، كانت قادمة من العاصمة الغواتيملاية.

وأوضحت ”أمريكان إيرلاينز“ في بيان، أن سلطات إنفاذ القانون دخلت الطائرة بعد هبوطها في مطار ميامي بسبب ”مشكلة أمنية“، مضيفة أنها تعمل مع السلطات المحلية في التحقيق بالحادث الذي وصفته بـ ”الغريب“.

ونقلت الشبكة عن دائرة الإسعاف في ميامي قولها، إنها نقلت الشاب إلى مستشفى محلي لإجراء فحوصات طبية.

#BREAKING: A stowaway arrived in the landing gear of an American Airlines flight at #Miami International Airport Saturday after traveling from Guatemala. Video from @OnlyinDade shows the man sitting on the ground as airport personnel tried to aid him and give him water. @nbc6 pic.twitter.com/NBruElA4Uz

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) November 27, 2021