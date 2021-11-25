عشرات القتلى والمفقودين إثر اندلاع حريق بمنجم في سيبيريا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين، إثر اندلاع حريق داخل منجم في سيبيريا.

وقال الوزير الروسي لحالات الطوارئ عبر منصة تيلغرام، إن “ عمليات الإنقاذ في منجم ليستفياينايا متواصلة. تمّ إنقاذ 237 شخصًا وجُرح 45 شخصًا. ولا يزال 48 شخصًا عالقين في المنجم“، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وقالت السلطات الروسية، إن أعمال فرق الإنقاذ، تواصل العمل في المكان الذي كان يتواجد فيه 285 شخصًا من عمال المناجم.

وذكرت وكالة ”تاس“ الروسية، أن الدخان بدأ يتصاعد منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أن 11 فرعًا من وحدات الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، يعملون الآن في موقع الحادث.

ونقلت الوكالة عن مصدر في جهاز الطوارئ، أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الحريق اندلع في أجهزة التهوئة في المنجم، جراء انفجار في إحدى فتحات التهوية.

وسبق أن وقعت حوادث في مناجم روسيا، ففي شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقع حادث انبعاث غاز الميثان في أحد مناجم الفحم، تسبب بانهيار، نجم عنه مقتل أحد العمال.

وأصيب آنذاك، اثنان من عمال المناجم خلال الحادث، وتوفي أحدهما لاحقًا“. وأجلت فرق الإنقاذ 139 شخصًا من منجم أنجيرسكايا يوجنايا.

وعملت النيابة العامة في المنطقة آنذاك، على التحقق من الامتثال للتشريعات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي، ومدى تطبيق تدابير حماية العمال.

وفي العام 2007، قتل 25 عاملًا روسيا على الأقل، في انفجار غازي هز منجمًا في منطقة كيموروفو بجنوب سيبيريا.

وكان نحو 170 عاملًا يشتغلون في منجم أوليانوفسكايا، حين وقع الانفجار الذي أبقى نحو 100 شخص محاصرين داخله، فيما تمكنت السلطات من إخراج نحو 50.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذلك الوقت، وزير الحالات الطارئة سيرغي شويغو، بمعاينة الأوضاع في المنجم الذي افتتح في 2002، ويقع في مدينة نوفوكونزتسك، التي تبعد عن موسكو بنحو 3000 كليومتر.

وتكثر الحوادث بمناجم روسيا؛ لافتقارها شروط السلامة، وقد قتل 47 عاملًا في انفجار مماثل في ضواحي نوفوكونزتسك، في 2004، في أخطر حادث من نوعه منذ 1997.

غير أن المنجم المذكور العائد لشركة يوخكوزباسوغول -التابعة لشركة إيفراز الحكومية- يُعدّ من أحدث المناجم من حيث التجهيز بالعتاد.