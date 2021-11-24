العراق.. احتراق صهريجين محملين بالوقود خارج ميناء "أم قصر" في البصرة

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، بأن حريقًا اندلع في صهريج محمل بالوقود بالقرب من بوابات ميناء أم قصر أكبر الموانئ العراقية في محافظة البصرة، وأكدت الوكالة أن حريق الصهريجين ولَّد دوي انفجار قويًا مما جعل فرق الدفاع المدني تتوجه فورًا إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق.

من جانبها، أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن إخماد حريق اندلع بمحطة للوقود تبعد (3) كيلو مترات عن بوابات ميناء أم قصر.

وذكرت في بيانها أن فرق الإطفاء التابعة للشركة ساهمت وبشكل سريع، وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني في قضاء أم قصر، بإخماد حريق اندلع بمحطة وقود أهلية تبعد بحدود (3) كيلو مترات، عن بوابات ميناء أم قصر دون وقوع خسائر بشرية.

ويعد ميناء أم قصر أهم موانئ العراق، لموقعه الإستراتيجي، ولكونه شريانًا يغذي البلاد بوارداته من الحبوب، وزيوت الطهي، والسكر، وغيرها من المواد الغذائية والصادرات الأخرى المستخدمة في عمليات إعادة الإعمار، ويصدّر العراق معظم نفطه عبر موانئه الجنوبية والتي من بينها هذا الميناء.

ورغم الظروف السياسية السيئة التي مر بها العراق، إلا أن ميناء أم قصر كان -وما زال- يعد من أفضل الموانئ العراقية المسيطرة على قسم مهم من الخليج العربي، ولكنه بحاجة لإعادة ترميم وتأهيل من قِبل السلطات، وبالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في تزويد البلاد بالاحتياجات الأساسية، إلا أن العراقيين يعتبرونه غير مؤهل، وبحاجة للكثير من العمل حتى يكون من الموانئ المهمة في منطقة الخليج.

ويستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب. علمًا بأنه تم شطر الميناء إلى قسمين من قِبل وزارة النقل، العام 2010 ”جنوبي“ و ”شمالي“ ولكل منهما إدارة خاصة، ويمر من خلاله 80% من الواردات العراقية، حيث إن وزارة التجارة تعتمد على الميناء بشكل مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.

ويعد ”أم قصر“ المنفذ الرئيس، ومن أهم الموانئ التجارية الأساسية للعراق منذ تأسيسه، في العام 1930، إذ تمر عن طريقه أكثر من 70% من تجارة العراق الخارجية، والذي يقع بالقرب من الحدود العراقية الكويتية، وتديره الشركة العامة لموانئ العراق لميناء أم قصر.