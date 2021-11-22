مصر.. نقل 30 طالبا إلى المستشفى عقب تناولهم وجبة مدرسية في أسيوط

أصيب 30 طالبا وطالبة بحالات إعياء، في محافظة أسيوط المصرية، يوم الإثنين، عقب تناولهم وجبة طعام تخصصها وزارة التربية والتعليم للطلبة، وقد تم فتح تحقيق رسمي في الحادثة.

واستقبلت مستشفيات في المحافظة، الطلاب المصابين في 5 مدارس ابتدائية، عقب تعرضهم للإعياء إثر تناول الوجبة، وهي ”عصير وبسكويت“.

وعقب إصابة الطلاب توجه نائب محافظ أسيوط المهندس عمرو عبد العال، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إلى المستشفيات لمتابعة الموقف والاطمئنان على سلامة التلاميذ، بينما تقرر وقف صرف وجبات التغذية المدرسية على طلاب المحافظة مؤقتًا لحين التأكد من سلامتها.

وأفاد بيان رسمي صادر عن محافظة أسيوط، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة للتعرف على ملابساتها، مشيرا إلى خروج التلاميذ تباعا من المستشفيين عقب تحسن حالاتهم.

بدوره أكد محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

يأتي ذلك عقب 4 أيام فقط، من تعرض عشرات الطلاب في محافظة كفر الشيخ المصرية، شمال البلاد، لوقائع تسمم جماعي مشابهة عقب تناولهم الوجبة المدرسية، تبين حينها أن السبب تناول العصير أحد عناصر الوجبة المسلمة للطلاب داخل المدارس.

وأعلنت حينها كل من وزارة التربية والتعليم في مصر ومحافظة كفر الشيخ، إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء، ولم تظهر بعد نتائج صحية مؤكدة تفيد السبب.

يشار إلى أنه، في العام 2017، شهدت عدة محافظات مصرية وقائع تسمم بسبب وجبة التغذية المدرسية.

وفي آذار/ مارس من العام ذاته، تعرض 312 طالبًا دفعة واحدة في عدة مدارس في محافظة أسيوط في صعيد مصر لحادثة تسمم جماعي، ليقرر حينها وزير التعليم في مصر طارق شوقي وقف التغذية المدرسية.

وفي مارس 2018، شهد اليوم الأول من عودة التغذية المدرسية، شعور 8 طلاب بمحافظة أسيوط بأعراض تسمم، لتلحق بها عدة محافظات أخرى، ما استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر تعليمات بوقف توزيع التغذية مرة أخرى بمجرد انتشار اشتباه بحالات تسمم.

وخلال العام الدراسي الجاري الذي انطلق، في شهر أكتوبر الماضي، استؤنف توزيع وجبات التغذية تدريجيا في محافظات مصر، عقب صدور تعليمات بالاهتمام بتلك الوجبات، حيث تم البدء في التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية، يوم 16 من الشهر الماضي، واستمر لمدة أسبوعين، ثم تم التوريد إلى محافظات أخرى.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، خضوع الجهات المنتجة لمكونات الوجبات المدرسية للمتابعة الدورية، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية لضمان سلامتها وجودتها.

وشددت الوزارة على الجهات المنتجة للوجبة المدرسية، بضرورة ”موافاة المديريات التعليمية في المحافظات، بالشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم التوزيع بموجب هذه الشهادة“.