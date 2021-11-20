جرحى بانفجار محطة وقود شمال إيران (فيديو)

اندلع حريق أعقبه انفجار في محطة وقود على الطريق الذي يربط مدينة آمل مع مدينة بابل بمحافظة مازندران شمال إيران، في وقت متأخر من مساء السبت، أوقع خمسة جرحى على الأقل، وفقاً لما ذكره مسؤول إيراني.

وقال رئيس مركز الطوارئ في مدينة بابل أبو القاسم لعلي، لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”حريقا ضخما اندلع أعقبه انفجار في محطة وقود بمنطقة ايمن آباد في مدينة بابل التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران“.

جایگاه پمپ بنزین در بابل (ایمن‌آباد جاده آمل به بابل)

یک تانکر حامل سوخت که در حال تخلیه مواد سوختی بوده هنگام تخلیه دچار آتش‌سوزی شده‌بودتوسط آتش نشانان وعوامل امدادی مهارشد. pic.twitter.com/e6cgTwR2gG — جادوگرشهراوز➰🦋👑☀️🦁 (@jadogareshahrOZ) November 20, 2021

وأضاف أبو القاسم لعلي أن ”الحريق الذي اندلع تسبب بإصابة خمسة أشخاص على الأقل، جروح اثنين منهم خطيرة للغاية“، مبيناً أنه ”تم إرسال ست سيارات إسعاف إلى موقع الحادث من منظمة الطوارئ“.

وذكر أن هناك خمسة جرحى في الحادث، مبيناً ”من بين الجرحى ثلاثة مصابين بحروق 90 و 80 و 25 بالمائة تم نقلهم إلى مستشفى بهشتي في بابل، لكن حالة مريضين غير مواتية وحرجة للغاية“.

وقال في تصريحات أدلى بها للوكالة الإيرانية إنه ”تم نقل مريض إلى مستشفى بهشتي إثر إصابته بصدمة عصبية جراء الحادث، ونقل مريض آخر إلى مستشفى يحيى نجاد بسبب التواء عضلي في الساق“.

من جانبه، ذكر مدير شركة بابل لخدمات الإطفاء والسلامة مازيار حسيني، للوكالة الرسمية ”إيرنا“: ”في الوقت الحالي تم احتواء الحريق لكن الخطر ما زال قائما، ورجال الإطفاء موجودون في محطة الوقود لتوفير الأمن التام“.

وقال حسيني: ”إن السبب الدقيق للحريق قيد التحقيق، لكن يجب أن تلتزم المركبات بسلسلة من المعايير اللازمة عند التزود بالوقود“.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء السبت، باندلاع حريق بمعمل في المدينة الصناعية خرمدشت في مدينة تاكستان التابعة لمحافظة قزوين شمال إيران.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة قزوين مهدي خاني، لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية، إن ”النيران اشتعلت في وحدة رويان باك، التي تنتج المطهرات في مدينة خرمدشت الصناعية في تاكيستان“.

ونفى مهدي خاني وقوع ضحايا جراء الحريق الذي اشتعل في هذه المدينة الصناعية، وقال: ”لحسن الحظ، لم يخلف هذا الحريق أي إصابات، وأصيب شخصان فقط بجروح سطحية عولجا على الفور“.