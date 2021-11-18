مصر.. تسمم عشرات الطلبة في محافظة كفر الشيخ إثر تناولهم "وجبات مدرسية"(صور)

شهدت مدرسة ابتدائية في محافظة كفر الشيخ المصرية، شمال البلاد، اليوم الخميس، واقعة تسمم جماعي لعدد من الطلاب عقب تناولهم وجبة مدرسية تخصصها وزارة التربية والتعليم للطلبة في مدارس مصر.

واستقبل مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، عشرات الطلاب والطالبات من مدرسة ”كفر الطايفة“ الابتدائية، بمحافظة كفر الشيخ، عقب ظهور أعراض تسمم عليهم بعد تناولهم العصير الموجود في الوجبات المدرسية، فيما لم تظهر بعد نتائج صحية مؤكدة تفيد السبب.

وعقب وصول الطلاب للمستشفيات، أصدر كل من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، تعليمات بمباشرة التحقيقات العاجلة لكشف ملابسات واقعة التسمم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن محافظة كفر الشيخ، أنه ”خلال مناقشة المحافظ ونائبه للأطفال داخل المستشفيين تبين شعور عدد منهم بالمغص بعد تناول العصير، وحالتهم مستقرة، ولا يشعرون بآلام“.

وأشار البيان إلى أنه تبين أن ”مدة صلاحية العصير الذي تناوله الطلاب وتسبب بدخولهم المستشفى صالحة“.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، أن الحالات تخرج تباعًا من المستشفيين عقب تحسن الوضع الصحي لبعض لطلبة، مشيرة إلى أن المتابعة الطبية لباقي الحالات جارية.

يشار إلى أنه، في العام 2017، شهدت عدة محافظات مصرية وقائع تسمم في وجبة التغذية المدرسية، حتى وصل الأمر للواقعة الأشهر، وتحديدًا في آذار/مارس 2017، عندما تعرض 312 طالبًا دفعة واحدة في عدة مدارس بمحافظة أسيوط في صعيد مصر لحادثة تسمم جماعي، ليقرر حينها وزير التعليم في مصر طارق شوقي وقف التغذية المدرسية.

وبعد عام، وبالتحديد في مارس 2018، شهد اليوم الأول من عودة التغذية المدرسية شعور 8 طلاب بمحافظة أسيوط بأعراض تسمم، لتلحق بها عدة محافظات أخرى، ما استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصدر تعليمات بوقف توزيع التغذية مرة أخرى بمجرد انتشار اشتباه بحالات تسمم.

وخلال العام الدراسي الجاري الذي انطلق، في شهر أكتوبر الماضي، استؤنف توزيع وجبات التغذية تدريجيًا في محافظات مصر، عقب صدور تعليمات بالاهتمام بتلك الوجبات، حيث تم البدء في التوريد التجريبي لمحافظة المنوفية، يوم 16 أكتوبر الماضي، واستمر لمدة أسبوعين، ثم تم التوريد لمحافظات أخرى.

وفي 1 نوفمبر الجاري، تم التوزيع في محافظات ”الفيوم – الإسكندرية – بني سويف – كفر الشيخ“، بينما بدأ توريد وجبات التغذية المدرسية لمحافظات: ”البحيرة – القاهرة – الجيزة – أسيوط – الأقصر – قنا“، بدءًا من منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تشهد محافظات: ”الدقهلية – الإسماعيلية – دمياط – شمال سيناء – البحر الأحمر – جنوب سيناء – مطروح – القليوبية – أسوان -سوهاج“ توريد الوجبات بداية من 15 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، خضوع الجهات المنتجة لمكونات الوجبات المدرسية للمتابعة الدورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية لضمان سلامتها وجودتها.

وشددت الوزارة على الجهات المنتجة للوجبة المدرسية بموافاة المديريات التعليمية في المحافظات، بالشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم التوزيع بموجب هذه الشهادة.