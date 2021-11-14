هزة أرضية في الإمارات

شعر سكان عدد من مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بهزة أرضية استمرت لفترة غير محددة.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب بندر عباس في إيران، على عمق 10 كيلومترات في الساعة 16:07 مساء بالتوقيت المحلي.
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كما نشر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان بقوة 6.1 قبل ان يعدل القوة لاحقا ويشير إلى أنها 6.5 درجة.
وأبلغ سكان في مناطق واسعة بالإمارات عن شعورهم بالهزة الأرضية.
وشعر موظفو إرم نيوز بالهزة الأرضية داخل المقر الرئيسي في أبوظبي.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد استمر الزلزال لنحو 20 ثانية، وهو وقت طويل في الزلازل؛ ما أثار حالة فزع واسعة بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع.
فيديو يظهر شدة #الزلزال الذي ضرب مدينة #بندر_عباس جنوب #إيران#إرم_نيوز #زلزال #زلزله #هزة_أرضية #بندرعباس #earthquake pic.twitter.com/4D6CpzZhea
— إرم نيوز (@EremNews) November 14, 2021
وذكر موقع وكالة مهر للأنباء، أنه إضافة لبندر عباس فقد شعر سكان في مدينتي ميناب وقشم بالزلزال.
وإيران واحدة من البلدان الأكثر تعرضا للزلازل في العالم؛ لوقوعها على خطوط صدع رئيسية. وفي عام 2003، أسفر زلزال قوته 6.6 درجة في إقليم كرمان عن مصرع 31 ألف شخص وتدمير مدينة بم القديمة.