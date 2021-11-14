اندلاع حريق شمال إسرائيل والسلطات تخلي عشرات المنازل (فيديو)

اندلع حريق في بلدة ”معالوت ترشيحا“ الواقعة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، الأمر الذي دفع السلطات لإخلاء مئة منزل وعشرات العائلات الإسرائيلية، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية ”كان“.

وقالت القناة العبرية، إن 15 طاقمًا للإطفاء، يساهمون في إخماد الحريق المشتعل في البلدة، منذ فجر اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هناك صعوبة في السيطرة على الحريق، بسبب الرياح وأحوال الطقس ”غير المواتية“.

وحسب القناة، فإنه مع انتشار النيران ووصولها إلى الأحياء السكنية، قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ، بإخلاء أكثر من 100 منزل وعشرات العائلات، إذ أبدت الطواقم مخاوفها من تعرض السكان للخطر.

وفي السياق، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إن الطواقم تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في الأحراش القريبة من بلدة ”معالوت ترشيحا“، حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران، ومنعها من الاقتراب من المنازل والمناطق السكنية.

وحسب سلطة الإطفاء، فإنه وتحسبًا لأي طارئ، تم إخلاء المنازل التي تقع بالقرب من الحريق، إلى جانب إخماد النيران التي تنتشر بسرعه باتجاه المناطق السكنية، بسبب أحوال الطقس، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانبها، ناشدت بلدية ”معالوت ترشيحا“ المواطنين، بالبقاء في الساحات الرياضية والأماكن المفتوحة البعيدة عن النيران، لحين الانتهاء من إطفاء الحريق، وذلك خوفًا على حياتهم، مشيرة إلى أن عشرات المنازل والمحال التجارية، تعرضت لأضرار بالغة بسبب الحريق.

الجدير ذكره، أن سلطات الإطفاء والإنقاذ تواصل منذ أمس السبت، حالة التأهب والطوارئ، وذلك بعد اندلاع حرائق في مناطق الجليل، والقدس، والتي تسببت في إخلاء عشرات المنازل، وإغلاق طرقات.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان لها، أنها عملت على إخماد 234 حريقًا اندلعت في مواقع مختلفة منذ منتصف الليلة الماضية، منها 118 حريقًا اندلعت في مناطق مفتوحة، مشيرة إلى أنها استخدمت القدرة الكاملة لوحدة إطفاء الحرائق الجوية، حيث تم الاستعانة بإحدى عشرة طائرة.

كما وطالبت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية المواطنين، بعدم إشعال النيران في ظل أحوال الطقس الجافة، حتى نهاية الشهر الجاري، مشددة على أن مخالفة هذا الأمر، قد يؤدي إلى عقوبة السجن الفعلي، وغرامة مالية باهظة.