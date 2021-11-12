وفاة رجل الأعمال غلين دي فريس الذي سافر للفضاء الشهر الماضي

ذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز نقلا عن الشرطة أن غلين دي فريس رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء الشهر الماضي توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في نيوجيرزي.

وكان رجل الأعمال دي فريس قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغِّلها شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة ساسكس، وأن دي فريس ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما.

وقالت شبكة (سي.بي.إس) إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

ونقلت شبكة سي ان ان عن شرطة ولاية نيوجيرسي قولها، إن الطائرة سقطت في منطقة غابات بعد ظهر الخميس في هامبتون تاونشيب، على بعد 40 ميلاً شمال غرب مدينة نيويورك.

وقالت سجلات إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة سيسنا 172 – وهي طائرة ذات أربعة مقاعد تستخدم للتدريب والرحلات الترفيهية- تعرضت لحادث تحطم قاتل في ظل ”ظروف غير معروفة في منطقة كثيفة الأشجار“ يوم الخميس.

وغرد المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الخميس بأنه يحقق في الحادث.

وكتبت بلو أوريجين على تويتر ”يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم“.

وفي منتصف شهر أوكتوبر/تشرين أول الماضي، عادت الرحلة الفضائية المأهولة الثانية لشركة ”بلو أوريجين“ بنجاح إلى الأرض، بعد أن أوصلت طاقمها المكون من 4 أشخاص إلى حافة الفضاء.

وذكر موقع ”ذا فيرج“ التقني والمهتم بأخبار الفضاء، أن الرحلة التي شارك بها رجل الأعمال الراحل غلين دي فريس، أطلقت على متن صاروخ ”نيو شيبرد“ من منشأة إطلاق ”بلو أوريجين“ في ولاية تكساس الأمريكية، ووصلت إلى ارتفاع 66 ميلا تقريبا، ثم هبطت بنجاح على الأرض.

وأشار موقع ”ذا فيرج“ إلى أن طاقم الرحلة ضم كلا من الممثل ويليام شاتنر، بطل أفلام (ستار تريك) الشهيرة، وكريس بوشويزن أحد مؤسسي شركة ”بلانيت لابز“ للأقمار الصناعية الصغيرة، وجلين دي فريس الشريك المؤسس لشركة ”ميديداتا“ للبرمجيات، وأودري باورز نائب رئيس عمليات الطيران في ”بلو أوريجين“.

ولم يكشف دي فريس عن المبلغ الذي دفعه مقابل الحصول على مقعد على مركبة ”نيو شيبرد“ الفضائية، لكن مهما كان المبلغ ، بعد عودته إلى الأرض ، قال دي فريس ”إن الأمر يستحق ذلك“.