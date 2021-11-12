تركيا تُفرج عن زوجين إسرائيليين صورا منزل أردوغان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين لدى السلطات التركية سيعودان إلى إسرائيل اليوم، بعد عرضهما على محكمة تركية.

وفي حديث لصحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية أكد مسؤول تركي كبير، أن الزوجين الإسرائيليين ناتالي وموردي فاكنين اللذين اعتقلا في تركيا خلال الأسبوع الجاري، سيصلان إلى إسرائيل اليوم.

وسيمثل الزوجان الإسرائيليان اللذان اعتُقلا في تركيا خلال الأسبوع الجاري، أمام قاضٍ في المحكمة التركية اليوم الجمعة، ثم ستعلن المحكمة التركية ترحيلهم إلى إسرائيل.

وقال المسؤول التركي للصحيفة العبرية، إنه ”لا يُسمح لأي شخص بتصوير المقر الرسمي للرئيس طيب أردوغان، وأن الاعتقال لم يستهدف إسرائيل“، مضيفًا: ”نحن نحب السياح الإسرائيليين، ويسعدنا رؤيتهم في تركيا“.

وبحسب المسؤول التركي، فإن ”اعتقال 15 عميلا يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل جعل تركيا أكثر حساسية في الأمور المتعلقة بالتجسس“.

وبين للصحيفة العبرية، أنه يتم أخذ أي شخص للاستجواب لتصويره قصر الرئيس التركي، مشيرًا إلى أن ”الإجراء ليس مقصودًا ضد الإسرائيليين على وجه الخصوص“.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين الإسرائيليين من سكان مستوطنة موديعين وسط إسرائيل، وقد خرجا لقضاء رحلة بمناسبة عيد ميلاد في تركيا، وكان من المفترض أن يعودا إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي، وبعد استيضاح العائلة عرفت أنه تم اعتقالهما بعد قيام الزوجة بتصوير قصر أردوغان.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات التركية اعتقلت زوجين إسرائيليين قاما بتصوير منزل الرئيس أردوغان، فيما أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنها تتابع الأمر.

ونشرت القناة ”12“ العبرية، تفاصيل الحادثة، وقالت إنه ”تم اعتقال زوجين إسرائيليين في الأربعينيات من العمر بعد تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان“.

ولفتت القناة العبرية إلى أن المعلومات التي توفرت حول الحادثة تُظهر أن الزوجين قاما بتصوير المنزل وإرسال هذه الصور إلى مجموعة عائلية عبر تطبيق ”واتس آب“، مبينة أن الزوجين لم يعلما أن التصوير ممنوع وتم القبض عليهما.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية عن الخارجية الإسرائيلية قولها، إنها على علم بالقضية وتتابعها، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، اعتقال عدد من الإسرائيليين بتهمة التجسس لصالح جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس.