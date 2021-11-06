إسبانيا تعتقل فارين من طائرة مغربية هبطت اضطراريا في أحد مطاراتها ‎‎

تمكنت الأجهزة الأمنية الإسبانية من إلقاء القبض على 12 شخصًا من الذين فروا، مساء أمس الجمعة، من طائرة مغربية كانت متوجهة إلى تركيا، بعد أن هبطت اضطراريًا في مطار إسباني.

ويوم أمس الجمعة، أغلقت السلطات الإسبانية أحد المطارات في البلاد، حيث أوقفت حركة الطيران في المطار بسبب محاولة مجموعة من المسافرين التسلل إلى الأراضي الإسبانية.

وذكرت تقارير أن البحث لا يزال جاريًا عن 12 شخصًا آخرين، بعدما تبين أن عدد الفارين 24 شخصًا، كلهم ذكور يحملون الجنسية المغربية، وبينهم مواطن فلسطيني واحد، بحسب ما ذكر موقع ”الي كونفيدانسيال“ الإسباني.

ويرجح الأمن الإسباني فرضية أن تكون العملية مدبرة، خصوصًا أن شخصا يبلغ 32 عامًا من العمر ”ادعى شعوره بالإعياء، حيثُ تم نقله إلى المستشفى، وتبين لاحقًا أنه بصحة جيدة، فاعتقلته الشرطة بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة القانون“، وفقًا لما نقلت صحيفة ”البايس“ عن المحققين.

كما أفادت مندوبة الحكومة الإسبانية ”آينا كالفو“ بأن محطة مطار بالما هي ”مطار صحي دولي“، لذا فإن هذا النوع من طلبات الهبوط بسبب حالة طبية طارئة ”شائع“.

في حين صرحت مصادر من الشرطة للصحافة المحلية أنها تعتبر الحادث هجرة غير شرعية، كما لو كان ”قاربًا جويًا“.

ووقع الحادث حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الجمعة، عندما قامت طائرة من نوع ”إيرباص A320“ تابعة لشركة ”العربية للطيران“، كانت تقوم برحلة بين مدينة الدار البيضاء وإسطنبول التركية، بالهبوط اضطراريا في مدينة ”بالما“ بجزيرة ”مايوركا“ الإسبانية؛ بسبب حالة طوارئ طبية ثبت لاحقا أنها كاذبة، وهرب مجموعة من المسافرين وقت وصول سيارة الإسعاف لنقل ”المريض“.

ونشر الحرس المدني مركباته لمدة 5 ساعات لتفتيش مدارج المطار بحثا عن الركاب الفارين، وللتأكد من عدم تعريض الأمن للخطر، فيما تعقبت الشرطة محيط المنشآت.

وتسببت الواقعة في إغلاق المطار لعدة ساعات، وتعديل مسار أو تأجيل نحو 60 رحلة داخلية ودولية، وكذا تأخير مواعيد المغادرة بما في ذلك الطائرة المعنية، إذ لم تقلع حتى الصباح الباكر من يوم السبت نحو وجهتها تركيا.

وعاد مطار بالما للعمل بشكل طبيعي، لكن نقاش إعادة النظر في بروتوكولات الأمان المتبعة لا يزال مستمرا في الصحافة الإسبانية، لتفادي تكرار هذه الواقعة غير المسبوقة.