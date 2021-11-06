جرحى في هجوم بسكين على متن قطار في بافاريا الألمانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أصيب عدد من الأشخاص بجروح؛ إثر هجوم بسكين وقع، اليوم السبت، على متن قطار سريع في ولاية بافاريا الألمانية، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنه تم توقيف المهاجم.

وقالت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبربفالتز في بيان: ”وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح“، مؤكدة أن ”الخطر زال الآن“.

وكان متحدث باسم الشرطة قد ذكر، في وقت سابق، لهيئة الإذاعة العامة ”BR24″، أن خلفية الهجوم غير واضحة، لكنه أوضح تلقي الشرطة مكالمة بهذا الصدد في حوالي الساعة 9:20 صباحا (820 بالتوقيت العالمي).

وفي هذا السياق، نقل موقع ”دويتشه فيله“ عن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية ”دويتشه بان“ قوله، إنه ”تم إغلاق خط السكة الحديدية بين ريغنسبورغ – نورمبرغ منذ حوالي الساعة الـ9 صباحا“.

وأضاف المتحدث: ”في الوقت الحالي، القطارات متوقفة في المحطات المناسبة“.

وكانت القطارات في ألمانيا قد شهدت عدة اعتداءات مشابهة في أعوام سابقة لدوافع مختلفة، ففي يوليو/ تموز عام 2016 قتل طالب لجوء أفغاني (17 عاما) بيد الشرطة الألمانية؛ بعدما نفذ اعتداء بفأس وسكين على متن قطار يربط بين مدينتي ترويشتلينغن وفورتسبورغ في مقاطعة بافاريا جنوب البلاد؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بالغة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية، إنه ”قبل وقت قصير من الوصول إلى فورتسبورغ، هاجم رجل الركاب بفأس وسكين“.

وأضاف أن ”هناك ثلاثة جرحى إصاباتهم بالغة، وآخرون إصاباتهم طفيفة“، فيما عولج 14 شخصا آخرين أصيبوا بصدمة.

وأوضح المتحدث أن المهاجم ”تمكن من مغادرة القطار، وبدأت الشرطة في ملاحقته، وخلال هذه المطاردة أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا“.

وفي أيار/مايو من ذات العام (2016)، نفذ شخص مضطرب عقليا يبلغ من العمر 27 عاما اعتداء مماثلا بالسلاح الأبيض في محطة قطارات محلية؛ ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة ثلاثة بجروح، وفق ما أورده موقع الوحدة الدولية التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ”swissinfo“.

وأثار الهجوم في البداية مخاوف من أن يكون منفذه متشددا؛ لأنه هتف ”الله أكبر“، إلا أن الشرطة قالت فيما بعد إن الرجل ظهرت عليه أعراض الاضطراب.