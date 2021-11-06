سيراليون.. أنباء عن سقوط 100 قتيل بانفجار ناقلة وقود (فيديو)

قالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون ووسائل إعلام، إن ناقلة وقود انفجرت أمس الجمعة، بعد تصادم في المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد بدقة.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا يرقدون في شوارع العاصمة فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة، بحسب ما أفادت ”رويترز“.

وذكرت إيفون آكي سوير، رئيسة بلدية المدينة الساحلية، أن ”لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة.. هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم“.

العثور على 91 جثة عقب انفجار ناقلة وقود في #سيراليون#إرم_نيوز pic.twitter.com/0LziP2QLf2 — إرم نيوز (@EremNews) November 6, 2021

وأضافت في منشور على فيسبوك أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

وقالت رئيسة البلدية إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، مضيفة أن الشرطة ونائبها موجودان في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.

ويلقى عشرات الأشخاص في القارة الأفريقية مصرعهم بين الحين والآخر، في حوادث متعلقة بانفجار صهاريج وقود أو حرائق بمصافٍ غير قانونية للنفط.

وأواخر الشهر الماضي، قتل 25 شخصا على الأقل، بينهم قصّر، في حادث انفجار وحريق شب بمصفاة نفطية غير قانونية في ولاية ريفرز النيجيرية.

وقال إفيانياي أومانو، وهو زعيم محلي، يومها إن ”عدد الضحايا كبير جدا.. أحصينا 25 جثة.. لسنا متأكدين من هوياتهم بعد“، مشيرا إلى أن بعض القتلى من القصّر.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قُتل 13 شخصا وأصيب كثر آخرون بجروح حين انقلبت شاحنة صهريج وانفجرت على طريق عام في غرب كينيا.

وكان الضحايا هرعوا لسحب الوقود من الصهريج بعدما انقلب قرب مالانغا على مسافة 315 كلم شمال غرب نيروبي، على طريق تشهد حركة سير كثيفة وتربط بين كيسومو وحدود أوغندا.

وقبل عامين، قتل 57 شخصا وجرح 65 آخرون، جراء انفجار شاحنة وقود بعد تعرضها لحادث في تنزانيا.

والقتلى والجرحى كانوا يسرقون الوقود من الشاحنة عندما وقع الانفجار الذي كان يبعد 200 كيلومتر تقريبا غربي العاصمة دار السلام.

وفي العام ذاته، قتل أكثر من 50 شخصا، وأصيب العشرات بعد اندلاع حريق في شاحنة وقود تعرضت لحادث بولاية بنوي في وسط نيجيريا.

وقتل نحو 73 شخصا في 2016 فضلاً عن إصابة العشرات في موزمبيق لدى محاولتهم شفط الوقود من شاحنة انقلبت قبل أن تنفجر بالقرب من الحدود مع مالاوي.