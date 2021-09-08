وفاتان بحادثة انهيار في مطار الكويت الجديد

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أن عاملين توفيا بعد أن تمت محاصرتهما تحت الأنقاض إثر حادث انهيار شهده موقع قيد الإنشاء في مشروع مطار الكويت الجديد، بينما تمكنت السلطات من إنقاذ عامل ثالث.

وقالت مواقع محلية إن عاملين يحملان الجنسية النيبالية ويبلغ أحدهما من العمر 37 عامًا، بينما يبلغ الآخر 47 عامًا، توفيا جراء حادثة انهيار ترابي في مشروع مطار الكويت الجديد، وتم انتشال جثتيهما وتسليمهما إلى إدارة الأدلة الجنائية.

وكانت قوة الإطفاء العام الكويتي أعلنت، اليوم، وقوع حادث انهيار في موقع قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد، موضحة أن فرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع لإجراء عمليات بحث عن 3 عمال مدفونين تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد قالت في وقت سابق عبر تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إن انهيارًا رمليًا وقع في موقع قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد، وإن عملية البحث مستمرة عن 3 عمال تحت الأنقاض.

ونقلت الوزارة عن مسؤول قسم الإعلام الإلكتروني بقوة الإطفاء العامة الرائد رضا السلمان، قوله: ”تم توجيه فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور على أحد العمال وهو على قيد الحياة، وجارٍ البحث عن الاثنين الآخرين“.

انهيار رملي في موقع قيد الانشاء بـ #مطار_الكويت_الجديد وعملية البحث مستمرة عن ثلاثة عمال تحت الانقاض مسؤول قسم الإعلام الإلكتروني بـ #قوة_الاطفاء_العام الرائد/ رضا السلمان: تم توجيه فرق الانقاذ للموقع وتم العثور على احد العمال وهو على قيد الحياة وجاري البحث عن الاثنين الآخرين pic.twitter.com/hFaGpKuSFK — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) September 8, 2021

وإثر الحادث أعلنت وزيرة الأشغال العامة، ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة بحادثة الانهيار تضم ممثلين عن جامعة الكويت، وبلدية الكويت.

وقالت ”الفارس“ في تصريح صحفي إن مهام لجنة التحقيق ”تتضمن البحث في أسباب الحادثة وملابساتها، ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع“.

وأكدت الوزيرة أنها ”لن تتوانى عن محاسبة أي طرف مسؤول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع عدم السماح بمغادرة من لهم علاقة بالحادثة الموقع حتى تتم عمليات التحقيق اللازمة“.

وصمّم مشروع مطار الكويت الدولي الجديد ليكون واحدًا من أكثر المطارات تطوًرا وحفاظًا على البيئة في العالم، وليكون بوابة مميزة للبلاد، ويهدف القائمون عليه إلى أن يصبح من أوائل المطارات في العالم التي تحصل على شهادة ”ليد“ الذهبية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم.