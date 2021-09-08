السودان.. سقوط طائرة عسكرية في منطقة "الشقيلاب" جنوب الخرطوم

سقطت طائرة عسكرية سودانية داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة الشقيلاب، جنوب العاصمة الخرطوم.

ولم تُصدر القوات المسلحة بيانًا رسميًا بعد، ولم يعرف عدد الذين كانوا على متن الطائرة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، نقلًا عن شهود عيان، إن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث.

وأضاف الشهود أن قوات الدفاع المدني وجنودًا بزي سلاح البحرية السودانية وصلوا إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، ومنعت دخول المواطنين إلى محيطه.

وأشار سكان المنطقة إلى أنهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي، وهي منطقة متسعة، حيث تتسع الفيضانات في فصل الخريف حاليًا، ويتسع النهر بصورة واسعة لعدة كيلومترات، الأمر الذي يطلق عليه الأهالي صفة ”البحر“.

وقال السكان إن الجهود ما تزال متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها.

كما وصلت إلى المنطقة طائرات مروحية شُوهدت وهي تحلق فوق المنطقة حتى اللحظة.