تاريخ النشر:
08 سبتمبر 2021 13:52 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2021 15:00 GMT
غرق زورق في الهند وعلى متنه 100 راكب
قال شهود اليوم الأربعاء، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر. وذكر رئيس حكومة ولاية آسام في تغريدة: "يعتصرني الألم
قال شهود اليوم الأربعاء، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.
وذكر رئيس حكومة ولاية آسام في تغريدة: ”يعتصرني الألم إزاء حادث القارب المأساوي… وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة“.