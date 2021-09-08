غرق زورق في الهند وعلى متنه 100 راكب

قال شهود اليوم الأربعاء، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.

وذكر رئيس حكومة ولاية آسام في تغريدة: ”يعتصرني الألم إزاء حادث القارب المأساوي… وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة“.