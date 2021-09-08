ضبط مواطن سعودي أطلق النار على عامل محطة وقود بوادي الدواسر

ألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على شاب اعتدى على عامل في إحدى محطات الوقود وأطلق النار عليه، ما تسبب بإصابته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان رسمي، إن ”الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، قبضت على الشاب المعتدي لإطلاقه النار على العامل، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه“.

وأوضح الكريديس، في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، أن ”المعتدي مواطن في العقد الثالث من عمره، وقد أطلق النار على عامل محطة الوقود لخلافات بينهما“.

وأشار إلى أن حالة العامل المصاب مستقرة، مبينا أنه تمت إحالة المواطن المعتدي إلى دائرة النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض : القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما pic.twitter.com/tckFDqwcBZ — الأمن العام (@security_gov) September 8, 2021

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادثة الاعتداء، حيث ظهر العامل أثناء عمله بمحطة الوقود، قبل أن تتوقف بقربه سيارة ويترجل منها شخص يرتدي الزي السعودي ويحمل سلاحا ويتوجه إلى العامل للاعتداء عليه، ما دفع العامل للدفاع عن نفسه وضربه.

وخلال لحظات قام المواطن السعودي بإطلاق النار على العامل الذي سقط أرضا بعد إصابته بقدمه قبل أن يلوذ المواطن بالفرار من المكان.

ولم يتم الكشف عن سبب الخلاف بين السعودي المعتدي والعامل، فيما رحب عدد من المتابعين بإلقاء القبض على المعتدي، مستنكرين اعتداءه على شخص أعزل أثناء عمله بغض النظر عن سبب الخلاف بينهما، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بحقه.

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى، كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين أو تحتوي جرائم، إذ يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين وإحالتهم للمحاكمة.

وتحظر السعودية اقتناء الأسلحة دون ترخيص، فيما يعاقب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال (1350 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.