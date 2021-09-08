41 قتيلا في حريق داخل سجن في إندونيسيا

قالت متحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا إن حريقا نشب في سجن بإقليم بانتن وأسفر عن مقتل 41 شخصا.

وأضافت المتحدثة ريكا أبريانتي ”يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق“ مشيرة إلى أن السلطات تخلي السجن.

وبحسب مواقع محلية، أسفر الحريق عن إصابة 73 نزيلا بجروح ثمانية منهم خطيرة.

ووقع الحريق في سجن سجن تانجيرانج، في حوالى الساعة 01:45 بتوقيت غرب إندونيسيا.

واندلع الحريق في إحدى الزلازل داخل السجن، حيث توجه قائد شرطة مترو جايا المفتش العام للشرطة فاضل عمران لمكان اندلاع الحريق على الفور.

وقال مصدر أمني في تصريح لوسائل إعلام محلية ”في حوالي الساعة 01.45، كان هناك حريق في سجن تانجيرانج من الدرجة الأولى حدث في المبنى C2. ونتيجة لهذا الحادث ، كان هناك إصابات ووفيات. وبلغ عدد القتلى 41 شخصًا وأصيب العشرات غيرهم“.

وبناءً على المعلومات والتحقيقات الأولية،اندلع الحريق بسبب ماس كهربائي.

وأكدالمصدر الأمني ذاته أن الحريق استمر ساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وصرح رئيس الشرطة الإقليمية أن الحالة الراهنة للسجن تحت السيطرة.

وقال ”الظروف حاليا تحت السيطرة، تم نقل النزلاء الذين نجوا من المبنى مؤقتا، في حين تم نقل الجرحى إلى مستشفى سيتانالا ومستشفى تانجيرانج ريجنسي العام وكذلك تم إجلاء من ماتوا“.