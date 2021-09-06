العراق.. فيديو يوثق سطو مسلح "فاشل" على منزل امرأة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية في العراق، مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لعملية سطو مسلح على منزل امرأة، باءت بالفشل، لأسباب مجهولة.

وأظهرت كاميرا مراقبة امرأة داخل منزلها الشعبي، وهي تهم بفتح باب المنزل بعد طرق الأشخاص له فيما يبدو، إلا أنها فوجئت باقتحام ثلاثة ملثمين ومسلحين للمنزل، حيث بادر أحدهم -كان متنكرا بزي امرأة منقبة من فوره- على تكميم فمها بيده، وتهديدها بسلاح، قبل أن يخرج الجميع من كادر الكاميرا مع المرأة.

ولم تمض لحظات، حتى ظهروا مرة أخرى وهم ينسحبون من المنزل خائفين، بينما حاول أحدهم رفع سلاحه في محاولة دفاع، لم يتضح ماهيتها، فيما كانت المرأة -التي نجت- تلاحقهم.

ويُسمع خلال مشاهدة المقطع المتداول صوت امرأة (صاحبة المنزل) وهي تشير للمسلحين وتصفهم، لافتة إلى أنها ”صرخت“ بعد اقتحامهم منزلها وتهديدها، دون أن يتضح تمامًا إن كان صراخها هو الذي أنقذها، ودفعهم إلى الفرار.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة وزمانها وملابساتها، فيما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن كشف مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية، جمال الأسدي، أنّ هناك ”تصاعدًا مخيفًا للجرائم في العراق“، مشيرًا إلى أن عدد الجرائم كان بحدود 4300 حالة قتل في 2015 و4400 حالة في 2016، فيما ارتفعت الأعداد إلى 4600 في 2017، ومثلها في 2018.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد جرائم القتل عام 2019، إلى نحو 4180، إلا أن عام 2020، شهد ارتفاعًا كبيرًا، لتسجل البلاد أكثر من 4700 حالة، وبحسب ما أكده ”الأسدي“ فإن العراق يُعد الدولة الأولى عربيًا في أعداد ”حالات القتل“ وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5% لكل مائة ألف نسمة.

ويشير موقع (Iraqi body count) البريطاني والمختص بإحصاء أعداد الضحايا منذ عام 2003، إلى أن أعداد الضحايا بين مارس/ آذار 2003، وبين يناير/ كانون الثاني 2021، شهد مقتل 288 ألف عراقي، من ضمنهم أولئك الذين قتلوا بسبب التفجيرات والاغتيالات والحروب وغيرها.

إلا أن مصادر أخرى تنفي هذه الأرقام، وتشير إلى ما هو أكثر من ذلك، خاصة أن هناك عشرات الآلاف من العراقيين لا يزالون في عداد المفقودين، ولم يسجلوا كقتلى، وهو ما قد يرفع العدد الكلي إلى نصف مليون عراقي.