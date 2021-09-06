السعودية.. حادث سير مروع يخلف وفاتين.. وردود فعل غاضبة (فيديو)

أثار حادث تصادم مروع، وقع مساء الأحد، بين سيارتين بسبب السرعة الجنونية التي كانت تسير فيها إحداهما، بموجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بسبب الخسائر البشرية التي نتجت عنه.

ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة في موقع الحادث الذي وقع على طريق الحبيل بمحافظة ”رجال ألمع“ في منطقة عسير، غرب المملكة، لحظة التصادم المهولة التي تسببت بتطاير أجزاء كثيرة من السيارتين.

ووفقاً للدفاع المدني السعودي، فقد لقي شخصين مصرعهما في الحادث على الفور، وأصيب ثلاثة آخرون، إثنين منهم إصاباتهم خطيرة، والثالث متوسطة، ويتلقون العلاج حالياً بعد نقلهم إلى المستشفى.

وتم تداول مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة التصادم القوية، على نطاق واسع بين المدونين السعوديين، وسط ترجيح الغالبية لكون السرعة هي السبب بتلك الحادثة المأساوية.

ويقول مغردون، إن طرق المملكة بحاجة للمزيد من كاميرات رصد السرعة والمخالفات (ساهر)، مع تشديد العقوبات على المخالفين لتقليل عدد الحوادث الخطرة.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال مسؤول سعودي، إن المملكة التي كانت واحدة من أكثر الدول التي تسجل وفيات بحوادث السير في العالم، استطاعت في غضون خمس سنوات، خفض نسبة الوفيات لأكثر من النصف.

وكان رئيس برنامج التحول الوطني، محمد التويجري، يتحدث في مؤتمر حكومي بمناسبة مرور خمسة سنوات على ”رؤية 2030″، وهي خطة تنمية وتطوير عملاقة، عندما قال إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى نحو أربعة آلاف وفاة.

وأوضح التويجري أن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51% من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

وتضمنت ”رؤية 2030“ أهدافاً في مجال السلامة المرورية بجانب أهدافها في خفض نسبة البطالة وتوفير منازل للسعوديين وتنويع الاقتصاد.

وقبل البدء بتلك الخطة الحكومية، كانت وسائل الإعلام المحلية، تزدحم يومياً بأخبار وفيات حوادث المرور التي تشهدها المملكة، سيما على الطرق السريعة.

وتقول تقارير محلية، إن أكثر الحوادث تقع بسبب أخطاء العنصر البشري وخاصة السرعة على الطرق الخارجية بين المدن، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، إضافةً إلى قطع الإشارة وقيادة غير المؤهلين للقيادة واستخدام المركبات لغير ما أُعدت له، مثل التفحيط.