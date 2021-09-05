مصر.. 12 قتيلا وعشرات المصابين إثر انقلاب حافلة سياحية

أفاد مصدر أمني مصري اليوم الأحد بوفاة 12 شخصا على الأقل، وإصابة 34 آخرين في حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية على طريق القاهرة – السويس، شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المصدر الذي تحدث لـ“أرم نيوز“ إن الحافلة السياحية كانت تقل 45 شخصا في طريق عودتهم من مدينة شرم الشيخ الساحلية إلى القاهرة، عندما انقلبت في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأشار المصدر إلى أن السبب المبدئي لوقوع الحادث يتمثل في السرعة الزائدة من جانب قائد الحافلة الذي فقد السيطرة عليها بعد اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وقال مصدر طبي ،بمديرية الصحة بمحافظة السويس، لـ“إرم نيوز“ إن أعداد الوفيات مرشحة للارتفاع؛ خاصة وأن هناك عددا من الإصابات الخطرة، لافتا _في الوقت ذاته_ إلى أنه تم الانتهاء من إصدار تصاريح الدفن، بعد معاينة فريق من النيابة العامة بالسويس موقع الحادث.

وأوضح المصدر أن هناك 13 طفلا بين المصابين، ثلاثة منهم إصابتهم خطرة، مؤكدا أن مديرية الصحة بالسويس رفعت حالة الطوارئ للقصوى، وقامت بتجهيز غرف العمليات بالمحافظة، وكذلك تم استدعاء جميع الأطباء من الإجازات.

وتكررت في مصر خلال الفترة الأخيرة حوادث السير المميتة، إذ تودي بحياة المئات سنويا.

وشهد الشهر الماضي عددا من الحوادث التي أسفرت عن عشرات الإصابات والوفيات، كان من بينها حادث انقلاب سيارة (ميكروباص) بين قريتي ”جرزا“ و“طهما“ في محافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي، حيث لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون في الـ 12 من آب/ أغسطس.

وفي الـ 15 من آب الماضي _أيضا_ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة مرور سقارة بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وقبل نهاية الفصل التشريعي الماضي دفع التزايد في حصيلة حوادث الطرق، إلى تقدم النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، حول ارتفاع نسبة حوادث الطرق في مصر.

وقالت عبد الله في بيان لها إن مصر تصدرت قائمة دول العالم في حوادث الطرق، معتبرة أن ”هناك مشكلة خطيرة؛ إذ إن عدد ضحايا الحوادث في البلاد أعلى من عدد ضحايا الحرب على الإرهاب على سبيل المثال“.