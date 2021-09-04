أمريكا تعلن مقتل 5 مفقودين في تحطم مروحية قبالة كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، في بيان، مقتل خمسة من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر مفقودين، وذلك بعدما تحطمت قبالة سواحل كاليفورنيا الأسبوع الماضي، مع استمرار عمليات البحث عن الجثث.

وأوضحت البحرية، في البيان، أن أفراد الطاقم الخمسة المفقودين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز ”إم.إتش-60 إس“ قد توفوا، وأن الأسطول الأمريكي الثالث تحول من جهود البحث والإنقاذ إلى عمليات انتشال الجثث.

وأقلعت الطائرة من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، يوم الثلاثاء الماضي، وتحطمت في المحيط الهادي على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ساحل سان دييغو خلال عمليات طيران روتينية، بحسب البحرية.

وقال الأسطول الثالث إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم.

وذكر أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات ”أبراهام لينكولن“ قبل أن تسقط لاحقًا في البحر، لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وأضاف الأسطول عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن ”طائرة هليكوبتر إم. إتش-60 إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72)، وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي، يوم 31 أغسطس/آب الماضي)“.

وأشار الأسطول آنذاك إلى أن ”عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية“.