فرض حظر التجول في منطقة عراقية لتطويق نزاع عشائري دام

فرض حسن منديل محافظ بابل العراقية، اليوم السبت، حظرا للتجوّل داخل منطقة الاسكندرية إلى إشعار آخر، في محاولة للسيطرة على المنطقة، بعد أن زاد فيها التوتر، إثر نزاع عشائري راح ضحيته شقيقان، وإصابة ثلاثة آخرين.

وتعود الحادثة إلى يوم أمس الجمعة، عندما نشب نزاع بين شخصين، في أحد أسواق المحافظة، تطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء، ودخول آخرين في الشجار، لينتهي بمقتل الشقيقين بطريقة بشعة، وإصابة ثلاثة آخرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ”الأشقاء يعملون في مهنة البقالة، وكان أحد الجناة مر بعجلته محطماً واجهة محل البقالة، فحصلت مشادة كلامية بينه وبين المغدورين، فذهب الجاني مصطحبا معه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى ميليشيات العصائب، لينهالوا على المغدورين بالسكاكين والحراب، فقتلوا أحدهما نحراً وقتلوا الثاني طعناً، وأصابوا الشقيق الثالث بجراح خطيرة والأب بإصابات متوسطة، مع أحد الأفراد الآخرين“.

وتطالب عشيرة المغدورين، منذ أمس الجمعة، بضرورة القبض على المتورطين بالحادثة، وقدوم وفد من عشيرتهم للترضية، وإجراء السياقات العشائرية المعروفة.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل اعتقال متهمين اثنين من المتورطين بالحادثة، فيما أكدت أن البحث جارٍ عن المتهمين الآخرين.

وتعيش المدينة منذ يوم أمس الجمعة على وقع تداعيات الحادثة، وسط تجمعات عشائرية ينظمها أهالي الضحايا. وفي تجمع أقيم اليوم السبت، أضرم عدد من المحتجين النار في 5 محال تجارية تعود للمتورطين بالحادثة.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية، في بيان، إنها ”سيطرت على حادث حريق اندلع داخل خمسة محال تجارية متنوعة النشاط التجاري في منطقة حي عداي القرية العصرية شمال محافظة بابل“.

وأضافت أن ”فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة؛ بسبب تجمهر المواطنين، حتى استعانت بالقوات الأمنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع وإخماد الحريق، وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم أضرارها المادية“.

وتسكن عشيرة الجنابيين منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، حيث هُجروا منها خلال الحرب على تنظيم ”داعش“ الإرهابي، عام 2014، وما زالوا في مناطق النزوح، فيما يسكن بعضهم مناطق أخرى داخل المحافظة، الواقعة في وسط العراق جنوب العاصمة بغداد.