فيديو يوثق لحظة وفاة داعية شهير أثناء إلقائه محاضرة دينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وفاة الداعية الباكستاني عبد المتين أصغر أثناء إلقائه محاضرة في لاهور، أمس الخميس.

وأظهر المقطع لحظة إجهاد الداعية أثناء تقديمه محاضرة لتفسير القرآن في المؤتمر الحادي والأربعين لجمعية أهل الحديث في لاهور، قبل أن ينهار، بينما حاول أحدهم أن يسقيه الماء، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على ما يبدو.

وشارك مغردون من خلال هاشتاغ #عبدالمتين_أصغر في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في نعي الداعية، وقالوا إن الداعية الباكستاني توفي أثناء حديثه عن فضائل الصحابة.



وكتب الداعية إحسان العتيبي: ”وفاة رئيس جمعية أهل الحديث في لاهور فضيلة الشيخ #عبدالمتين_أصغر،أثناء إلقاء محاضرة في فضل الصحابة، وهو يفسر قوله تعالى (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.“.

ونعاه مغرد يدعى ”عبد الرحمن“: ”اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا“.

وكتب ”أحمد“: ”اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات“.

والداعية الباكستاني عبدالمتين أصغر، من مواليد عام 1964، توفي عن عمر ناهز السابعة والخمسين عاما، خلال محاضرته في المؤتمر الحادي والأربعين لجمعية أهل الحديث.

ويُعتبر الشيخ عبد المتين أصغر، أحد أبرز الشخصيات الدينية في لاهور، وهو من العلماء البارزين، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جميعة أهل الحديث.

يذكر أن جماعة أهل الحديث أقدم الحركات الإسلامية في شبه القارة الهندية، وقامت على الدعوة لاتباع الكتاب والسُنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح.