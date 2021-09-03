وزير صحة إيراني أسبق بحالة حرجة إثر سقوط مصعد مستشفى قيد الإنشاء به

أصيب وزير إيراني أسبق، بجراح بالغة، إثر سقوط مصعد به داخل مستشفى قيد الإنشاء في مدينة رامسر الواقعة شمال البلاد، وفق ما أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية، إن محمد حسن طريقة منفرد، وزير الصحة الأسبق في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، ”أصيب بجروح بالغة وتدهورت حالته الصحية، جراء سقوط مصعد كهربائي به خلال تفقده لمستشفى كان يقوم بتشييده“ في مدينة رامسر التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة، قولها، إن ”الحالة الصحية للوزير الأسبق محمد حسن طريقة منفرد، سيئة للغاية، وجرى نقله اليوم إلى العاصمة طهران“.

وأضافت المصادر، أن وزير الصحة الإيراني الأسبق ”دخل في غيبوبة“.

من جهة أخرى، أكدت شيرين منفرد، ابنة الوزير الأسبق، إصابة والدها خلال الحادثة.

وأضافت شيرين: ”تم نقل والدي إلى أحد مستشفيات طهران“، مشيرة إلى أنه ”تعرض لحادث بعد سقوط المصعد به خلال تفقده لمستشفى قيد الإنشاء في مدينة رامسر“.

ونفت في حديث نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن ”سقوط والدها كان متعمدا“.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية، قد أشارت إلى أن وزير الصحة الأسبق محمد حسن طريقة منفرد، كان يقوم ببناء مركز طبي في مدينة رامسر شمالي البلاد، حيث كان يقوم بجولة في المبنى، وتعرض لحادث سقوط بسبب حدوث خلل في المصعد الكهربائي.

ومنفرد من مواليد 1946، وتولى منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الولاية الثانية من حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في 27 من كانون الأول/ديسمبر من العام 2012، بعد عزل وزيرة الصحة السابقة مرضية وحيد دستجري، ليشغل المنصب لمدة 6 أشهر.

ومنفرد، حاصل على درجة الدكتوراة في الطب العام، وحاصل على شهادة البورد في جراحة العيون من ألمانيا.

كما تولى منصب رئيس لجنة الصحة في وزارة النفط الإيرانية، وعضو هيئة تدريس بجامعة بهشتي للعلوم الطبية في العاصمة طهران.

كم أنه كان عضوا في مجلس أمناء جامعة محافظة ميسان للعلوم الطبية، ومديرا لمستشفى الإمام الحسين في هذه المحافظة.