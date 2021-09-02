الكويت.. شاب ينهي حياة شقيقته نحرا بسكين ويسلم نفسه للشرطة

شهدت منطقة ”تيماء“ في محافظة الجهراء الكويتية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب من فئة ”البدون“ على قتل شقيقته نحرًا بالسكين، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية.

وعلى الرغم من عدم صدور بلاغ رسمي حتى الآن، إلا أن الصحف المحلية والحسابات الإخبارية تداولت بعضًا من تفاصيل الجريمة، التي تأتي عقب أقل من 24 ساعة على حادثة قتل مواطن بمنطقة تيماء على يد عسكري في قطاع الأمن العام، عقب اشتباك بينهما ومحاولة المقتول السيطرة على سلاح العسكري.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية ”إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا يفيد بقتل امرأة في منطقة ”تيماء“، حيث أقدم شقيقها على قتلها ثم سلم نفسه لرجال الأمن“.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ المحلية ”أن المجني عليها أبلغت عمليات الداخلية أنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها؛ ما دفع الجاني لنحرها بسكين قبل وصول النجدة“.

وذكرت المصادر ”أن القاتل، وهو في العقد الثالث، حاول طعن رجال نجدة الجهراء بأداة الجريمة ذاتها محاولاً الهرب، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع إصابات“.

من جهته، ذكر حساب ”المجلس“ الإخباري، ”أن السلطات الأمنية كانت تلقت بلاغا سابقا من الضحية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل، وأثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة، فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية“.

وأفاد الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث“ المعنية بتغطية الجرائم في البلد الخليجي، ”بأن القاتل من أصحاب السوابق، وأنه قتل شقيقته بسبب أمور مادية“.

وأشار في تعلقيه على الجريمة إلى أن ”المغدورة لديها بلاغ رسمي في مخفر تيماء تستنجد من خلاله برجال الداخلية بأن يتم أخذ بلاغها بجدية، حيث إنها محبوسة لفترة طويلة، ومعنفة“.

وتعتبر هذه ثالث جريمة قتل تذهب ضحيتها امرأة خلال أقل من أسبوعين، حيث وقعت الجريمة الأولى في محافظة الأحمدي، وراح ضحيتها سيدة في الـ68 من عمرها، بعد أن أقدم زوج ابنتها على قتلها بسلاح ”كلاشنكوف“.

أما الجريمة الثانية، فقد وقعت في منطقة العارضية في محافظة الفروانية، وراح ضحيتها شابة في العقد الثالث من العمر، لفظت أنفاسها عقب تعرضها للطعن من قبل زوجها، الذي سلم نفسه للسلطات الأمنية عقب ارتكابه الجريمة.