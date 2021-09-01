سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييغو‎‎

قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية، الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات ”أبراهام لينكولن“ قبل أن تسقط لاحقا في البحر، لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وأضاف الأسطول على تويتر: ”طائرة هليكوبتر إم. إتش-60 إس، أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس“.

وتابع الأسطول قائلا: إن ”عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية“.

وقال الأسطول الثالث بالبحرية الأمريكية ”إنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم“. وذكرت قناة (إن.بي.سي 7 سان دييجو) أن ”خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين“.