لبنان.. 4 قتلى جراء انفجار داخل معمل في ضاحية بيروت الجنوبية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان اليوم الإثنين، إن انفجارا وقع داخل معمل في محلة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، تسبب بمقتل 4 أشخاص.

وأفادت الوكالة عن ”سماع دوي قوي في منطقة برج البراجنة عصر اليوم تبين أنه ناجم عن انفجار داخل معمل الشامي لتصنيع القازانات (السخانات)، وقد أوقع أربعة قتلى“.

ولم تحدد الوكالة سبب الانفجار، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية، أفادت عن أن سخانا للمياه انفجر لدّى قيام عمال بضغطه داخل المعمل.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث جثث غارقة بدمائها وممددة على الأرض داخل غرفة مظلمة.

وأدى الانفجار إلى تضرّر سيارات كانت متوقفة خارج المعمل جراء تطاير خزانات منه.