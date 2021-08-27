حريق كبير في مركز الأبحاث الفضائية بالسويد‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دمر حريق كبير اندلع في مركز الأبحاث الفضائية ”إسرانج“ في شمال السويد، جزءا من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

وشب الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الخميس؛ ”خلال تجربة مبرمجة لمحرّك صاروخي يعمل بوقود صلب“، وتمّ احتواؤه في نهاية فترة بعد الظهر، بحسب ما أفاد مركز الأبحاث الفضائية.

ولم تسفر الحادثة عن أيّ إصابات، لكن نُقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وألحق الحريق أضرارا بـ ”جزء من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار“، بحسب ما كشف ”إسرانج“.

وأوضح البيان أنه ”لا يمكن بعد تقدير هول الأضرار وتداعياتها على عمليات الإطلاق“.

ويشكّل المركز المعروف باسمه المختصر ”إسرانج“ والواقع في منطقة لابلاند السويدية بالقرب من مدينة كيرونا، قاعدة أبحاث علمية ومنصة لإطلاق المناطيد والصواريخ المسبار؛ بهدف ”خصوصا“ دراسة الشفق القطبي الشمالي ومتابعة إطلاق الصواريخ ومراقبة الأقمار الاصطناعية.

ويعرف مركز ”إسرانج“ للفضاء بأنه نطاق للصواريخ ومركز أبحاث يقع خارج بلدة كيرونا في شمال السويد، ويستخدم أيضا كقاعدة للبحث العلمي مع بالونات عالية الارتفاع، والتحقيق في الشفق القطبي، وإطلاق الصواريخ السبر، وتتبع الأقمار الصناعية، من بين أمور أخرى.

ويقع المركز على بعد 200 كم شمال الدائرة القطبية الشمالية، وتحيط به مناطق شاسعة، ويعتبر موقعه الجغرافي مثاليا للعديد من هذه الأغراض.

وتم بناء ”إسرانج“ في عام 1964 من قبل إسرو، المنظمة الأوروبية لبحوث الفضاء، والتي أصبحت فيما بعد وكالة الفضاء الأوروبية من خلال الاندماج مع إلدو، المنظمة الأوروبية قاذفة التنمية. وتم إطلاق الصاروخ الأول من إسرانج في 19 نوفمبر 1966، وفي عام 1972 تم نقل الملكية إلى شركة الفضاء السويدية التي بدأت حديثا.