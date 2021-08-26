أفغان هاربون من طالبان يتعرضون لحادث سير مروع في إيران

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير مروع تعرض له مجموعة من المهاجرين الأفغان، كانوا قد فروا من أفغانستان إلى إيران بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد.

وقال موقع ”فرارو“ الإيراني الإخباري، إن ”إيرانيا كان يقود سيارة من طراز بيجو 405 ويقوم بنقل 15 أفغانيا بطريقة غير قانونية إلى إيران، تعرضوا لحادث سير مروع“.

وأضاف الموقع الإيراني في قناته عبر ”تيلغرام“، أن ”الحادث المروع وقع على الطريق السريع الذي يربط مدينة سرفيستان بمدينة شيراز عاصمة إقليم فارس الواقعة جنوب إيران“.

ويظهر في مقطع الفيديو، إيراني وهو يتحدث ويخاطب الأفغانيين الهاربين من بطش حركة طالبان المتشدد ”لو قتلكم طالبان في أفغانستان أفضل لكم من أن تتعرضوا لحادث كهذا!!“.

من جهته، أعلن مدير العلاقات العامة في قسم طوارئ محافظة فارس، حسن همتي، عن إصابة 13 أجنبيا بجروح بانقلاب سيارة في منطقة مدينة سرفيستان.

وقال حسن همتي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إنه ”تم نقل الجرحى في 6 سيارات إسعاف إلى المستشفى“، مضيفا: ”لم نسجل حالات وفاة في هذا الحادث“.

من جهة أخرى، علق الناشط والإعلامي الإيراني فرهاد متقي، وهو يبدي أسفه لتعرض المهاجرين الأفغان لحادث السير، وقال: ”من الصعب الانتقال من موت مؤكد إلى موت محتمل، بل إن الأمر أكثر صعوبة أن تُجبر على اللجوء إلى النظام المتواطئ مع القتلة في أرضك“، في إشارة إلى دعم النظام الإيراني لحركة طالبان الأفغانية.

وكان تقرير لصحيفة ”شرق“ الإيرانية، ذكر أمس الأربعاء، أن الحكومة الإيرانية أعادت اللاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

وقالت الصحيفة الإيرانية إن ”السلطات الإيرانية أعادت 3000 جندي أفغاني بعضهم جاء مع عوائلهم إلى إيران، وجرى تسليمهم بعد اتفاق بين طهران وحركة طالبان“.

وأعلنت الداخلية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر، رفضها استقبال اللاجئين الأفغان، وإقامة معسكرات لهم على الحدود بين البلدين.

ونزح ما لا يقل عن 360 ألف شخص بسبب تصاعد الحرب في أفغانستان منذ بداية هذا العام، وفقًا للأمم المتحدة.

وتقول إيران إن هناك قرابة مليونين ونصف المليون أفغاني يعيشون على أراضيها، فيما يوجد عدد كبير من الأفغان يتواجدون بطريقة غير قانونية.